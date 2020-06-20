Еще одна страна Европы разрешила въезд туристам из Украины

Украина

Черногория, которая входит в перечень стран с низкой степенью риска распространения коронавируса, открыла свои границы для украинцев. Об этом говорится на странице «Балканський оглядач» в Facebook.

Власти страны сформировали три списка стран в зависимости от количества активных и новых случаев коронавирусной инфекции.

Украина относится к категории стран, граждане которых могут въехать в Черногорию с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. При этом тест должен быть сделан не ранее, чем за 48 часов до поездки, и обязательно в аккредитованных лабораториях.

Вместе с Украиной в перечень вошли Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Турция, Израиль, Польша, Румыния, Италия.

Для жителей соседней Сербии решение об открытии границы будет принято после того, как станут известны результаты влияния на эпидемиологическую ситуацию недавнего футбольного матча в Белграде, на котором присутствовали десятки тысяч зрителей.

Напомним, ранее Венгрия изменила правила въезда для украинцев. Турция, которая входит в красный список стран по эпидситуации, готова принимать украинских туристов с 1 июля, без прохождения самоизоляции и результатов теста на коронавирус.

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