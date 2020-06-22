По Прикарпатью прошелся мощный смерч: впечатляющее видео

Происшествия

Вечером в воскресенье, 21 июня, в Прикарпатье очевидцы сняли смерч, который пронесся недалеко от населенного пункта Обертин, Ивано-Франковской области. Ранее торнадо пронесся по территории Тернопольщины.

Фото и видео этого природного явления в Прикарпатье выложил на своей страничке в соцсетях синоптик Игорь Кибальчич.

«Как утверждают очевидцы, вихрь пронесся в четырех километрах от поселка городского типа над полями и лесополосой», — говорится в комментарии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жители Мелитопольского района Запорожской области наблюдали огромный смерч, который достигал в высоту сотни метров, уходя в облака. К счастью, вихрь прошел далеко от жилых домов и никто не пострадал.

Фото и видео Денис Антипов.

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