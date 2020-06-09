Происшествия

По Тернопольщине прогулялся смерч: в сети делятся видео необычного явления

Во вторник, 9 июня, по Тернопольщине пронесся мощный торнадо. Ранее в Запорожской области заметили смерч, высота которого достигала нескольких сотен метров.

Пользователи Facebook сняли впечатляющее природное явление на видео. Так, Виктор Романов произвел съемки возле Озерной. А Михаил Демкович разместил видео смерча, уведенного в селе Козлов Козовского района.

Ранее сообщалось, что на Полесье обрушилась пылевая буря, которая буквально преобразила Житомирскую область. После разгула стихии поля засыпало толстым слоем песка — теперь они выглядят как африканская пустыня.

Напоминаем, экологи дали прогноз, какие стихийные бедствия угрожают Украине из-за глобального потепления. При этом предельный рост температуры, который Земля может пережить без катастрофических последствий, составляет всего 1,5 градуса по Цельсию.

233

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter