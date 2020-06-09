26.51 / 26.73 29.63 / 30.12
Киев: +29
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

По Тернопольщине прогулялся смерч: в сети делятся видео необычного явления

23:02 9 июня 2020
Смерч

Во вторник, 9 июня, по Тернопольщине пронесся мощный торнадо. Ранее в Запорожской области заметили смерч, высота которого достигала нескольких сотен метров.

Пользователи Facebook сняли впечатляющее природное явление на видео. Так, Виктор Романов произвел съемки возле Озерной. А Михаил Демкович разместил видео смерча, уведенного в селе Козлов Козовского района.

Ранее сообщалось, что на Полесье обрушилась пылевая буря, которая буквально преобразила Житомирскую область. После разгула стихии поля засыпало толстым слоем песка — теперь они выглядят как африканская пустыня.

Напоминаем, экологи дали прогноз, какие стихийные бедствия угрожают Украине из-за глобального потепления. При этом предельный рост температуры, который Земля может пережить без катастрофических последствий, составляет всего 1,5 градуса по Цельсию.

233

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Михаил Ефремов с дочерью Анной-Марией

"Буду носить передачки": дочь Ефремова отреагировала на смертельную аварию с отцом

Фролова Ольга

Подозревают убийство: в деле о гибели украинской журналистки в Таиланде новый поворот

Михаил Ефремов

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест (видео)

Михаил Ефремов

Михаил Ефремов признал себя виновным в смертельном ДТП (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер