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Украина

"Никто не хочет туда переехать, кроме Януковича": Гуриев метко ответил по поводу величия России

10:03 22 июня 2020
Сергей Гуриев

Известный ученый-экономист Сергей Гуриев считает, что России, куда был вынужден сбежать после Революции достоинства экс-президент Украины Виктор Янукович, как привлекательной идеи не существует, передает «ГОРДОН».

Отвечая на вопрос о том, можно ли сегодня назвать Россию великой, профессор экономики парижского Института политических исследований, политэмигрант Сергей Гуриев сказал, что нет людей, за редким исключением, которые хотели бы переехать в Россию.

«Кроме Жерара Депардье и Стивена Сигала, которые за небольшие деньги переехали в Россию, и вашего бывшего президента Виктора Януковича, у которого выбор был небольшой, мало людей хотят переехать в Россию. Мы знаем людей, которые хотят переехать в Европу или в Америку, но Россия как привлекательная идея не существует», — сказал Сергей Гуриев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Стивен Сигал, получивший российское гражданство, принимал участие в съезде, который проводил писатель-боевик Прилепин.

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