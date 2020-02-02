Голливудский актер Стивен Сигал будет вместе с боевиком "ДНР" Прилепиным заниматься украинофобией

Мир

Скандальный писатель и экс-боевик «ДНР» Захар Прилепин возглавил созданную в России партию «За правду», на учредительный съезд которой явились актер Иван Охлобыстин, получивший российское гражданство актер Стивен Сигал, режиссер Эдуард Бояков, бывший советник так называемого «главы «ДНР» Александр Казаков, певица Чичерина и прочие подобные личности.

Выступая на съезде, Прилепин задекларировал претензии на власть (победа партии на выборах в Госдуму в 2021 году названа «задачей-минимум»), отметив необходимость создания в России некого «ополчения», способного обеспечить «сохранение России при любых трансферах власти».

По его словам, если б подобное ополчение имелось в России в 2014 году, границы террористических «ДНР» и «ЛНР» проходили бы «радикально дальше», а в Херсоне, Харькове и Одессе были бы созданы собственные «народные республики».

В свою очередь Сигал, который выступил на английском языке, заявил, что что выступает за мир во всем мире и против пропаганды.

Напомним, Прилепин входит в состав т.н. «конституционной комиссии», которая предложила ввести в основной документ страны больше ста новых пунктов.

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