- 10:19 Шеремет — "российский агент"? В сеть слили странную переписку спикера МВД
- 09:43 Известная телеведущая попала в скандал из-за нападения собак на двух женщин под Киевом
- 09:32 «В Эквадоре ел термитов и морских свинок»: украинец совершил кругосветное путешествие на байке
- 09:29 В России рассказали о серьезном конфликте между Кадыровым и ФСБ
- 09:13 В оккупированном Донецке закрывают две шахты: без работы останутся две тысячи человек
- 09:05 Украинский боксер избил не знавшего поражений россиянина на его же территории
- 08:52 Голливудский актер Стивен Сигал будет вместе с боевиком "ДНР" Прилепиным заниматься украинофобией
- 08:26 Коронавирус начал убивать не только в Китае: зафиксирована первая смерть за пределами страны
- 07:57 В Новосибирске крыша кафе рухнула на посетителей, есть жертвы: подробности и видео с места ЧП
- 07:35 Дожди и ветер: синоптики рассказали о погоде в начале новой недели
- 07:23 Памела Андерсон рассталась с новым мужем через 12 дней после свадьбы
- 01.02 22:56 Под Одессой сгорел грузовик, погиб водитель
Голливудский актер Стивен Сигал будет вместе с боевиком "ДНР" Прилепиным заниматься украинофобией
Скандальный писатель и экс-боевик «ДНР» Захар Прилепин возглавил созданную в России партию «За правду», на учредительный съезд которой явились актер Иван Охлобыстин, получивший российское гражданство актер Стивен Сигал, режиссер Эдуард Бояков, бывший советник так называемого «главы «ДНР» Александр Казаков, певица Чичерина и прочие подобные личности.
Выступая на съезде, Прилепин задекларировал претензии на власть (победа партии на выборах в Госдуму в 2021 году названа «задачей-минимум»), отметив необходимость создания в России некого «ополчения», способного обеспечить «сохранение России при любых трансферах власти».
По его словам, если б подобное ополчение имелось в России в 2014 году, границы террористических «ДНР» и «ЛНР» проходили бы «радикально дальше», а в Херсоне, Харькове и Одессе были бы созданы собственные «народные республики».
В свою очередь Сигал, который выступил на английском языке, заявил, что что выступает за мир во всем мире и против пропаганды.
Напомним, Прилепин входит в состав т.н. «конституционной комиссии», которая предложила ввести в основной документ страны больше ста новых пунктов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».