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Дожди усилятся: синоптик дала прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
В первой половине текущей недели в Украине усилятся осадки — причиной тому циклон над западной частью страны.
«Во вторник, 23 июня, шансы на периодические сильные ливни распространятся до Винницкой и Житомирской областей. А вечером — и до Киевской области. При грозах возможны шквалы, град и даже локальные смерчи», — предупреждает синоптик Наталья Диденко.
На юге страны, в районе Кропивницкого, в Черкасской, Луганской и Донецкой областях будет суше.
Температура воздуха ночью +15 +22 градуса, днем температура будет разниться от региона к региону: на западе — до + 19 + 24, на востоке — до + 28 + 33, на севере, в центре и на юге — от + 24 до + 29 градусов.
В Киеве во вторник ожидаются дожди с грозами. Вечером в отдельных районах возможны сильные ливни, шквал, град. Температура воздуха 23 июня ожидается на уровне +26 +27 градусов.
«Ощутимее посвежеет в среду, 24 июня, — до +24 градусов. Во второй половине недели жара вернется, а со следующей недели, с 29−30 июня, снова предполагается понижение температуры воздуха», — прогнозирует синоптик и добавляет: «Такие погодные аттракционы, как и аттракционы настоящие, резкие скачки атмосферного давления, температуры воздуха, мгновенного изменения солнечной погоды на сильный ливень — испытание для людей с нарушенным вестибулярным аппаратом, для лиц с сердечно-сосудистыми, бронхо-легочными проблемами».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео смерча, который «прогулялся» по Ивано-Франковской области в районе населенного пункта Обертин.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».121
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