Жара и грозы отступят: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни

Украина

В Украине продолжаются дожди и грозы, которые на западе страны приводят к сильным паводкам. Прекращения осадков, судя по перспективному прогнозу Украинского Гидрометцентра, можно ждать не ранее четверга, 25 июня.

В Киеве начало новой рабочей недели тоже будет пасмурным, тем не менее осадки возможны днем, а ночью они возьмут «передышку». Температура воздуха днем, 22 июня, составит 27−29 градусов, в ночное время — 18−20 градусов. Таким образом, Киевщина стала одним из самых жарких регионов страны.

Тем временем на западе и в центре страны будет прохладнее — до 27−28 градусов выше нуля.

Прогноз на 22 июня

Во вторник, 23 июня, погода существенно не изменится — ветер по-прежнему будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду, а грозовые дожди не оставят ни один регион страны. На Прикарпатье и в Хмельницкой области дожди даже усилятся.

Тем временем в Киеве «похолодает» до 24−26 градусов выше нуля (ночью ожидается 17−19 градусов).

Прогноз на 23 июня

Напомним, по мнению синоптика Натальи Диденко, летняя жара вернется в Украину уже в конце недели.

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