- 07:18 Жара и грозы отступят: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
- 06:45 Миллиарды долларов инвестиций: Зеленский рассказал о важности либерализации визового режима с Канадой
- 06:00 "Подарки" для террористов: в США показали отправку в Украину ракет для комплексов Javelin
- 05:25 Европейцев поражает больше: в симптомах коронавирусной инфекции нашли "этнические различия"
- 04:55 Очень "жесткий" карантин: в Германии жители дома на изоляции устроили масштабную драку с полицией
- 04:41 В Черногории открыли реабилитационный центр для военных из Украины
- 03:19 От ибупрофена становится хуже: медики предупредили об опасности употребления препарата при COVID-19
- 02:55 Две авиакомпании возобновили свои рейсы из "Борисполя"
- 02:23 Зеленский призвал не допустить приглашения Путина на встречу G7
- 01:55 Страдают не только курильщики: медики установили, почему заболевания легких могут возникнуть у некурящих людей
- 01:21 В Киеве на меч Родины-матери "повесили" флаг ЛГБТ-сообщества
- 00:57 "Защитить Германию от России": Трамп жестко раскритиковал "Северный поток — 2"
Жара и грозы отступят: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
В Украине продолжаются дожди и грозы, которые на западе страны приводят к сильным паводкам. Прекращения осадков, судя по перспективному прогнозу Украинского Гидрометцентра, можно ждать не ранее четверга, 25 июня.
В Киеве начало новой рабочей недели тоже будет пасмурным, тем не менее осадки возможны днем, а ночью они возьмут «передышку». Температура воздуха днем, 22 июня, составит 27−29 градусов, в ночное время — 18−20 градусов. Таким образом, Киевщина стала одним из самых жарких регионов страны.
Тем временем на западе и в центре страны будет прохладнее — до 27−28 градусов выше нуля.
Во вторник, 23 июня, погода существенно не изменится — ветер по-прежнему будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду, а грозовые дожди не оставят ни один регион страны. На Прикарпатье и в Хмельницкой области дожди даже усилятся.
Тем временем в Киеве «похолодает» до 24−26 градусов выше нуля (ночью ожидается 17−19 градусов).
Напомним, по мнению синоптика Натальи Диденко, летняя жара вернется в Украину уже в конце недели.53
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...