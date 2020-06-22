26.55 / 26.89 29.53 / 30.23
Киев: +22
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Жара и грозы отступят: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни

7:18 22 июня 2020
Андреевский спуск

В Украине продолжаются дожди и грозы, которые на западе страны приводят к сильным паводкам. Прекращения осадков, судя по перспективному прогнозу Украинского Гидрометцентра, можно ждать не ранее четверга, 25 июня.

В Киеве начало новой рабочей недели тоже будет пасмурным, тем не менее осадки возможны днем, а ночью они возьмут «передышку». Температура воздуха днем, 22 июня, составит 27−29 градусов, в ночное время — 18−20 градусов. Таким образом, Киевщина стала одним из самых жарких регионов страны.

Тем временем на западе и в центре страны будет прохладнее — до 27−28 градусов выше нуля.

Прогноз на 22 июня

Во вторник, 23 июня, погода существенно не изменится — ветер по-прежнему будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду, а грозовые дожди не оставят ни один регион страны. На Прикарпатье и в Хмельницкой области дожди даже усилятся.

Тем временем в Киеве «похолодает» до 24−26 градусов выше нуля (ночью ожидается 17−19 градусов).

Прогноз на 23 июня

Напомним, по мнению синоптика Натальи Диденко, летняя жара вернется в Украину уже в конце недели.

53

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Флаг ЛГБТ на памятнике

В Киеве на меч Родины-матери "повесили" флаг ЛГБТ-сообщества (видео)

Исследование

Европейцев поражает больше: в симптомах коронавирусной инфекции нашли "этнические различия"

Джавелин

"Подарки" для террористов: в США показали отправку в Украину ракет для комплексов Javelin

Андреевский спуск

Жара и грозы отступят: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер