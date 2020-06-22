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Чемпион Лиги наций забил феноменальный гол в матче испанской Ла Лиги (видео)
Настоящим украшением поединка 30-го тура чемпионата Испании по футболу «Валенсия» — «Осасуна» (2:0) на стадионе «Месталья» стал гол-красавец полузащитника хозяев поля и сборной Португалии Гонсалу Гедеша, который в прошлом году забил победный мяч в финале Лиги наций.
На 12-й минуте португалец подхватил мяч на своей половине поля, обыграл на скорости едва ли не половину команды соперника, ворвался в штрафную и точно пробил в «девятку» (первый гол Гедеша в сезоне). Шедевр! Отметим, что окончательный счет в матче установил на 35-й минуте бразилец Родриго — 2:0.
Отметим, что успех позволил «Валенсии» с 46 очками подняться на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании и приблизиться к еврокубковой зоне.
Кстати, новым лидером Ла Лиги с 65 пунктами стал «Реал», одолевший накануне в гостях «Реал» Сосьедад" - 2:1 и опередивший «Барселону» (0:0 на поле «Севильи») по дополнительным показателям.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард минского «Динамо» Евгений Шикавка забил гол-красавец в чемпионате Беларуси.
Фото Twitter ФК «Валенсия»56
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