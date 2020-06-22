- 14:10 В Харькове чернобыльцы отказываются делить больницу с COVID-пациентами и грозят голодовкой
- 14:05 Чемпион Лиги наций забил феноменальный гол в матче испанской Ла Лиги
- 13:58 На Донбассе возобновил работу еще один КПВВ
- 13:57 Южная Корея подтвердила вторую волну коронавируса
- 13:22 Бывший депутат от партии Путина из карабина расстрелял семью на лодке
- 13:06 Взрыв в Киеве на Позняках: жительница показала, как выбегала из разрушенного здания
- 12:49 Командира батальона ОУН Коханивского отправят в тюрьму
- 12:44 Каждый третий житель Украины жалеет о распаде СССР
- 12:36 Канал Медведчука покажет концерт с российскими звездами-крымнашистами: сеть в гневе
- 12:36 Михаила Ефремова после смертельного ДТП вырежут из фильмов, в которых он снимался
- 12:32 В Кременчуге скончалась кассир, которую грабитель избил на рабочем месте
- 12:20 Дожди усилятся: синоптик дала прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
На Донбассе возобновил работу еще один КПВВ (фото)
В понедельник, 22 июня, вновь заработал КПВВ «Новотроицкое», находящийся в Донецкой области. Пункт пропуска уже пересекли первые автомобили.
Как сообщает Донецкая облгосадминистрация, через пункт пропуска следуют машины с оккупированной территории. При этом граждане проходят бесконтактный температурный скрининг тела и опрашиваются, контактировали ли они с больными коронавирусом. Все граждане (кроме тех, кто пересекает линию разграничения для участия в ВНО) пропускаются при условии согласия на прохождение самоизоляции с использованием сервиса «Дій вдома» или обсервации.
С 10 июня на Донбассе действовали два КПВВ — «Станица Луганская» и «Марьинка».
Ранее сообщалось, что оккупационные войска РФ блокировали пропуск людей через КПВВ на линии разграничения в Донецкой области.132
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.