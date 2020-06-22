Украина

На Донбассе возобновил работу еще один КПВВ (фото)

В понедельник, 22 июня, вновь заработал КПВВ «Новотроицкое», находящийся в Донецкой области. Пункт пропуска уже пересекли первые автомобили.

Как сообщает Донецкая облгосадминистрация, через пункт пропуска следуют машины с оккупированной территории. При этом граждане проходят бесконтактный температурный скрининг тела и опрашиваются, контактировали ли они с больными коронавирусом. Все граждане (кроме тех, кто пересекает линию разграничения для участия в ВНО) пропускаются при условии согласия на прохождение самоизоляции с использованием сервиса «Дій вдома» или обсервации.

С 10 июня на Донбассе действовали два КПВВ — «Станица Луганская» и «Марьинка».

Ранее сообщалось, что оккупационные войска РФ блокировали пропуск людей через КПВВ на линии разграничения в Донецкой области.

132

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter