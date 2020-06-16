26.64 / 26.87 29.83 / 30.31
Киев: +27
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Демонстрируют полное безразличие": оккупанты блокируют пропуск граждан через КПВВ на Донбассе

21:32 16 июня 2020
КПВВ

Седьмые сутки подряд российские оккупационные войска блокируют пропуск людей через пункты пропуска на линии разграничения в Донецкой области, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В частности, по вине оккупантов не функционирует КПВВ «Марьинка». Люди с одной и другой стороны не могут добраться до родных домов. Боевики демонстрируют полное безразличие к проблемам мирных жителей.

При этом в Луганской области КПВВ «Станица Луганская» осуществляет пропуск граждан с перебоями. 15 июня российские наемники полностью заблокировали работу этого пешего перехода, не пропуская людей ни в одном направлении.

Во вторник, 16 июня, КПВВ «Станица Луганская» работал с 7:00 до 18:00. За это время линию разграничения в обе стороны пересекли 155 граждан. Еще двух человек оккупационные администрации не пропустили на неподконтрольную украинской власти часть Донбасса.

В штабе ООС отметили, что оккупанты при предоставлении разрешения на пересечение линии разграничения руководствуются так называемыми «списками желаемых лиц».

Свободное перемещение людей в обоих направлениях время от времени блокируются российскими наемниками. В частности, начиная с 10 июня, через контрольный пункт «Станица Луганская» оккупанты не пропустили 30 человек. При этом желающих были сотни людей.

Напомним, несмотря на карантин в Украине, для некоторых категорий граждан, прибывающих с оккупированных территорий, отменяется требование о 14-дневной самоизоляции по приезду. Послабления сделаны для абитуриентов, поступающих в вузы на подконтрольной Украине территории, а также для их сопровождающих.

135

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Адольф Гитлер

Последний путь Гитлера: как в СССР 25 лет прятали тело фюрера

выстрел из пистолета

В престижном районе Одессы устроили разборку со стрельбой: в городе введен план «Перехват» (фото)

Военные на границе

Трое индийских военнослужащих убиты в столкновении на границе с Китаем

доллары

Окружению Януковича могут вернуть конфискованные 1,5 миллиарда долларов: что произошло

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер