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"Демонстрируют полное безразличие": оккупанты блокируют пропуск граждан через КПВВ на Донбассе
Седьмые сутки подряд российские оккупационные войска блокируют пропуск людей через пункты пропуска на линии разграничения в Донецкой области, сообщили в штабе операции Объединенных сил.
В частности, по вине оккупантов не функционирует КПВВ «Марьинка». Люди с одной и другой стороны не могут добраться до родных домов. Боевики демонстрируют полное безразличие к проблемам мирных жителей.
При этом в Луганской области КПВВ «Станица Луганская» осуществляет пропуск граждан с перебоями. 15 июня российские наемники полностью заблокировали работу этого пешего перехода, не пропуская людей ни в одном направлении.
Во вторник, 16 июня, КПВВ «Станица Луганская» работал с 7:00 до 18:00. За это время линию разграничения в обе стороны пересекли 155 граждан. Еще двух человек оккупационные администрации не пропустили на неподконтрольную украинской власти часть Донбасса.
В штабе ООС отметили, что оккупанты при предоставлении разрешения на пересечение линии разграничения руководствуются так называемыми «списками желаемых лиц».
Свободное перемещение людей в обоих направлениях время от времени блокируются российскими наемниками. В частности, начиная с 10 июня, через контрольный пункт «Станица Луганская» оккупанты не пропустили 30 человек. При этом желающих были сотни людей.
Напомним, несмотря на карантин в Украине, для некоторых категорий граждан, прибывающих с оккупированных территорий, отменяется требование о 14-дневной самоизоляции по приезду. Послабления сделаны для абитуриентов, поступающих в вузы на подконтрольной Украине территории, а также для их сопровождающих.
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