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Спорт

25-летний мотогонщик погиб после столкновения на трассе (фото)

16:11 22 июня 2020
Бен Годфри

Британский мотогонщик Бен Годфри погиб в возрасте 25 лет в результате аварии на состязаниях No Limits Trackdays в пригороде английского Лестера, сообщает The Sun. Годфри столкнулся на трассе с другим гонщиком и получил травмы, несовместимые с жизнью. Ранее в страшной аварии погиб 22-летний пилот Формулы-2 Антуан Юбер.

Бен Годфри скончался, несмотря на то, что ему была оказана экстренная медицинская помощь. Второй участник аварии, 31-летний мотогонщик, также получил серьезные травмы, но выжил и был доставлен в больницу.

Годфри выступал в британской серии мотогонок в классе «Супербайк». Организаторы гонки выразили соболезнования родным и близким спортсмена.

«Бен действительно был фантастическим молодым человеком. Он всегда улыбался и находил время для всех. Был очень взволнован перед началом сезона и принимал участие во многих гонках за последний месяц. Мы мысленно с его семьей, напарником и командой», — заявил директор серии Марк Нейт.

Бен Годфри

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший пилот Формулы-1 Алекс Джанарди, потерявший в 2001 году обе ноги, попал в страшную аварию.

Фото thesun.co.uk

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