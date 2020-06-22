Купаться опасно: из-за вылившейся в море нефти в Одессе закрыли пляж (фото)

Происшествия

В результате воскресного (21 июня) ЧП — утечки топлива с потерпевшего крушение танкера Delfi, лежащего в Одесской акватории, у пляжа «Дельфин», — загрязненность морской воды нефтепродуктами превышена в 16,4 раза. Об этом в понедельник, 22 июня сообщил руководитель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный.

Государственные инспекторы совместно с представителями Одесского филиала госпредприятия «Администрация морских портов Украины» взяли пробы морской воды.

«Установлено превышение нормативов предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 16,4 раза. Разлив оперативно локализовали с помощью сорбента. Купаться в море запрещено», — сообщил чиновник.

Как уточнила и. о. директора департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета Валентина Дацюк, утечка нефтепродуктов произошла на площади более 400 квадратных метров. По ее словам, ухудшение ситуации с аварийным танкером, было прогнозируемым. Оно связано прежде всего с повышением температуры воздуха и морской воды.

«Ведь после крушения судна, в прохладное время года, превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в воде не фиксировалось (за исключением непосредственно дня аварии) и до текущего июня», — сказала Дацюк.

Как отметила эколог, зная о возможном ухудшении ситуации, власти настаивали на том, чтобы Delfi убрали с побережья не позднее конца марта 2020 года.

«К сожалению, это не произошло… И с начала июня фиксировались факты превышения допустимой концентрации в 2 раза, в 3,5 раза…» — констатировала руководитель городского департамента.

Она подчеркнула, что сейчас пляж закрыт не только для купания, но и вообще для посещения.

Несмотря на то что владелец Delfi обязался убрать судно уже в новые сроки, до 25 июня, план эвакуации все еще находится на рассмотрении Администрации морских портов Украины (АМПУ). По словам Дацюк, план также должны согласовать с государственными экологическими структурами, после чего будет разработан график подъема танкера. При этом у судовладельца остались каких-то трое суток для его эвакуации.

Глава Одесской ОГА Максим Куцый считает, что судно «продолжит маячить у побережья пляжа» и после 25 июня. «Я не вижу приближения к цели. Я сегодня беседовал с министром инфраструктуры Криклием и поставил его в известность о неспособности судовладельца убрать судно. 25-го числа АМПУ решит, продолжать ли переговоры. Но я считаю, что АМПУ должна взять на себя ответственность», — сказал Куцый.

Напомним, в случае, если судовладелец откажется поднимать судно своими силами, это должно сделать региональное подразделение АМПУ. В то же время тендер на выполнение непростой операции пока все еще не объявлен. Похоже, подъем и транспортировка аварийного, загрязняющего акваторию танкера может затянуться на длительное время.

Это же предположил руководитель Гоэкоинспекции, сказав, что Delfi вполне может пролежать и до осени.

Прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения морской воды нефтепродуктами в месте аварийного пребывания судна Delfi (ч. 1 ст. 237 УК Украины).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что состояние морской воды у одесского побережья значительно ухудшилось еще в конце мая. Вода у пляжей в районах области не соответствовала санитарным нормам.

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