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Позаботьтесь о «погоде в доме»: гороскоп на 28 июня для всех знаков зодиака
Воскресенье, 28 июня, — день, способствующий установлению гармоничных семейных отношений.
«ФАКТЫ» ежедневно публикуют эксклюзивные гороскопы для всех знаков зодиака, а сейчас предлагают вам гороскоп на 28 июня
Овен
Не бойтесь экспериментировать, большинство ваших талантов найдет себе область применения.
Телец
Время, проведенное в одиночестве, благоприятно отразится на вашей нервной системе.
Близнецы
Несмотря на выходные, возможно обсуждение перспективного сотрудничества. А отношения с любимым человеком могут перейти на новую стадию развития.
Рак
Вам представится шанс что-то поменять в своей жизни. Звезды говорят: сегодня стоит целиком и полностью отдаться захватившему вас чувству.
Лев
Успешный результат напрямую будет зависеть от вашего желания и умения контактировать и взаимодействовать с другими людьми.
Дева
День неплох во всех отношениях. Спокойно воспринимайте критику в свой адрес — ведь вам желают только лучшего, указывая на мелкие недочеты.
Весы
День обещает быть несколько утомительным, но интересным и приятным. От вашей рассудительности и выдержки будет зависеть успех намеченного мероприятия.
Скорпион
Благоприятный день для общения с родными и друзьями. Он приготовил для вас много незабываемых моментов.
Стрелец
Период хорош для укрепления семейных уз, налаживания отношений между представителями разных поколений. Также можно отправляться в путешествия.
Козерог
Для тех, кто находится в паре, гороскоп сулит приятные новости или перемены. Одиноким же представителям знака следует быть более разборчивыми в новых знакомствах.
Водолей
Для решения возникшей проблемы придется сконцентрировать все свои силы. Потакание слабостям может создать препятствия и существенно затормозить процесс.
Рыбы
Вам следует надеяться только на себя — те, на кого вы раньше могли рассчитывать, сейчас вряд ли оправдают ваши надежды.
Хорошего вам дня!
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Битва за Ливию: "вагнеровцы" захватили крупное месторождение нефти, правительство требует от Запада санкций против россиян
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.