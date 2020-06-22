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Гороскоп

Позаботьтесь о «погоде в доме»: гороскоп на 28 июня для всех знаков зодиака

21:19 27 июня 2020
гороскоп
Петр КОТОВ, специально для «ФАКТОВ»

Воскресенье, 28 июня, — день, способствующий установлению гармоничных семейных отношений.

«ФАКТЫ» ежедневно публикуют эксклюзивные гороскопы для всех знаков зодиака, а сейчас предлагают вам гороскоп на 28 июня

Овен

Не бойтесь экспериментировать, большинство ваших талантов найдет себе область применения.

Телец

Время, проведенное в одиночестве, благоприятно отразится на вашей нервной системе.

Близнецы

Несмотря на выходные, возможно обсуждение перспективного сотрудничества. А отношения с любимым человеком могут перейти на новую стадию развития.

Рак

Вам представится шанс что-то поменять в своей жизни. Звезды говорят: сегодня стоит целиком и полностью отдаться захватившему вас чувству.

Лев

Успешный результат напрямую будет зависеть от вашего желания и умения контактировать и взаимодействовать с другими людьми.

Дева

День неплох во всех отношениях. Спокойно воспринимайте критику в свой адрес — ведь вам желают только лучшего, указывая на мелкие недочеты.

Весы

День обещает быть несколько утомительным, но интересным и приятным. От вашей рассудительности и выдержки будет зависеть успех намеченного мероприятия.

Скорпион

Благоприятный день для общения с родными и друзьями. Он приготовил для вас много незабываемых моментов.

Стрелец

Период хорош для укрепления семейных уз, налаживания отношений между представителями разных поколений. Также можно отправляться в путешествия.

Козерог

Для тех, кто находится в паре, гороскоп сулит приятные новости или перемены. Одиноким же представителям знака следует быть более разборчивыми в новых знакомствах.

Водолей

Для решения возникшей проблемы придется сконцентрировать все свои силы. Потакание слабостям может создать препятствия и существенно затормозить процесс.

Рыбы

Вам следует надеяться только на себя — те, на кого вы раньше могли рассчитывать, сейчас вряд ли оправдают ваши надежды.

Хорошего вам дня!

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