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Происшествия

Машина с людьми упала в реку на Прикарпатье: детали и фото трагедии

18:31 22 июня 2020
Авто

Утром в понедельник, 22 июня, в реке Белый Черемош на Прикарпатье обнаружили утонувший автомобиль — из воды была видна только его крыша. Трагедия произошла во время наводнения.

Как сообщает Суспільне, в машине было два человека — мужчина и женщина. Очевидцы слышали крики о помощи. Также они видели, как из воды вынырнула женщина и через несколько секунд исчезла.

Поисками занялись водолазы. Около 15.30 они обнаружили тело женщины.

Правоохранители устанавливают причину, по которой автомобиль оказался в воде. Также продолжаются поиски мужчины, который, по словам очевидцев, тоже находился в салоне машины

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье обрушился мощный смерч, который местные жители засняли на видео.

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