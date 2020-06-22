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Машина с людьми упала в реку на Прикарпатье: детали и фото трагедии
Утром в понедельник, 22 июня, в реке Белый Черемош на Прикарпатье обнаружили утонувший автомобиль — из воды была видна только его крыша. Трагедия произошла во время наводнения.
Как сообщает Суспільне, в машине было два человека — мужчина и женщина. Очевидцы слышали крики о помощи. Также они видели, как из воды вынырнула женщина и через несколько секунд исчезла.
Поисками занялись водолазы. Около 15.30 они обнаружили тело женщины.
Правоохранители устанавливают причину, по которой автомобиль оказался в воде. Также продолжаются поиски мужчины, который, по словам очевидцев, тоже находился в салоне машины
Ранее сообщалось, что на Прикарпатье обрушился мощный смерч, который местные жители засняли на видео.143
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..