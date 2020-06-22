Украина

Из-за сильных ливней с градом, которые прошли в Ивано-Франковской области 20 и 21 июня, поднялся уровень воды в горных реках. Это привело к подтоплению частных домов, сельскохозяйственных угодий и приусадебных участков. Жители горных районов оказались отрезанными от внешнего мира.

Из-за селевых потоков и поднятия уровня воды в реках на некоторых дорогах Верховинского и Косовского районов усложнилось движение транспорта, сообщили в Ивано-Франковской ОГА.

Стихия разрушила и повредила 105 жилых домов, подтоплено 167 хозяйственных построек, 469 приусадебных участков, 608 га сельскохозяйственных угодий. Кроме того, после ливней оказались размытыми почти 75 километров берегов, разрушены и повреждены километры берегоукреплений.

Непогода уничтожила 10 километров дамб, 1 водозабор, 11 автомобильных мостов. 24 дорожных и 7 пешеходных мостов подверглись частичному разрушению.

Больше всего от непогоды пострадали Верховинский, Косовский, Коломыйский, Снятинский, Надвирнянский и Богородчанский районы. В горные села продукты людям доставляют вертолетами.

На ликвидацию последствий стихии в Ивано-Франковской области выделен один миллион гривен из резервного фонда областного бюджета для оказания помощи пострадавшим районам.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сохранится дождливая погода, местами ожидаются проливные дожди, град, шквалистый ветер.

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