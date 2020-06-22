26.59 / 26.81 29.62 / 30.04
Киев: +26
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Продукты доставляют вертолетом: жители Прикарпатья оказались отрезанными от цивилизации из-за непогоды (видео)

17:42 22 июня 2020
Прикарпатье

Из-за сильных ливней с градом, которые прошли в Ивано-Франковской области 20 и 21 июня, поднялся уровень воды в горных реках. Это привело к подтоплению частных домов, сельскохозяйственных угодий и приусадебных участков. Жители горных районов оказались отрезанными от внешнего мира.

Из-за селевых потоков и поднятия уровня воды в реках на некоторых дорогах Верховинского и Косовского районов усложнилось движение транспорта, сообщили в Ивано-Франковской ОГА.

Стихия разрушила и повредила 105 жилых домов, подтоплено 167 хозяйственных построек, 469 приусадебных участков, 608 га сельскохозяйственных угодий. Кроме того, после ливней оказались размытыми почти 75 километров берегов, разрушены и повреждены километры берегоукреплений.

Непогода уничтожила 10 километров дамб, 1 водозабор, 11 автомобильных мостов. 24 дорожных и 7 пешеходных мостов подверглись частичному разрушению.

Больше всего от непогоды пострадали Верховинский, Косовский, Коломыйский, Снятинский, Надвирнянский и Богородчанский районы. В горные села продукты людям доставляют вертолетами.

На ликвидацию последствий стихии в Ивано-Франковской области выделен один миллион гривен из резервного фонда областного бюджета для оказания помощи пострадавшим районам.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сохранится дождливая погода, местами ожидаются проливные дожди, град, шквалистый ветер.

203

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кристина Асмус и Гарик Харламов

"Мы разводимся": Кристина Асмус и Гарик Харламов шокировали заявлением

Пенсионный фонд

В Украине запустили услугу автоматического назначения пенсии: что важно знать

Прикарпатье

Продукты доставляют вертолетом: жители Прикарпатья оказались отрезанными от цивилизации из-за непогоды (видео)

тесты

Вспышка коронавируса на Львовщине: Ляшко назвал неожиданную причину

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер