Происшествия

Стали известны подробности о жертвах взрыва жилого дома в Киеве на Позняках. Как известно, ЧП произошло в воскресенье, 21 июня, около десяти часов утра. Разрушены квартиры на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах. Наиболее вероятной причиной произошедшего в ГосЧС называют взрыв газовоздушной смеси в квартире на седьмом этаже. Там жила 77-летняя пенсионерка, которая погибла. Также на данный момент известно о двух погибших из квартиры на шестом этаже — женщине (1974 года рождения) и мужчине (1991 года рождения). Оказалось, это были мать и сын. Как выяснилось, в квартире на шестом этаже жила семья Недашковских: отец, мать, сын и дочь. Спастись во время ЧП удалось только 18-летней Насте Недашковской. Ее отца все еще ищут спасатели. Надежды на то, что мужчину найдут живым, нет даже у родных.

- Поиски продолжаются уже больше суток, но пока безрезультатно, — рассказала «ФАКТАМ» подруга Насти Недашковской Елизавета Васьковская. У нее сейчас живет потерявшая семью девушка. — Нашли только маму и брата. Взрыв произошел в воскресенье утром — в то редкое время, когда вся семья была в сборе. Настин старший брат Женя только вернулся после смены — он работал су-шефом в киевском ресторане. Настю спасло то, что она была в ванной комнате. В момент, когда произошел взрыв, она как раз выходила из ванной. Только переступила порог, как на нее начал падать потолок. Настя услышала крики мамы и папы, но не смогла к ним подойти — часть квартиры, в которой они находились, обрушилась. Настя без одежды (она же только вышла из душа) выскочила на лестничную клетку и побежала вниз. К счастью, успела выбежать на улицу до того момента, как рухнула лестница.

Она практически не пострадала, остались только ссадины на ногах. Уже потом спасатели нашли маму и брата. Они были мертвы… Папа пропал. Где-то под завалами осталась и кошка. Спасли только Настиного попугая. Из вещей не осталось ровным счетом ничего. Ни одежды, ни документов… От квартиры, как вы сами видели, остались одни руины. К сожалению, надежды на то, что Настиного папу найдут живым, уже не остается… Настя в один миг потеряла всю свою семью и крышу над головой. Сама она сейчас не в состоянии что-либо рассказывать… От помощи психолога пока наотрез отказывается.

О трагедии Настя сама сообщила на своей странице в Instagram. Через несколько часов после случившегося девушка показала фотографии разбитых ног и написала, что пока не знает, что с ее родными. Затем еще одно короткое сообщение в Stories: «Мама умерла».

Сейчас девушке пытаются помочь ее друзья, коллеги (она работает тренером по танцам) и бывшие одноклассники.

«Настя очень хорошая и талантливая девочка… Училась в гимназии международных отношений № 323 с углубленным изучением английского. Ей хорошо давались все предметы, она свободно владеет английским, немного немецким. Хорошо окончила школу, в сентябре 2019 года поступила в Национальный университет пищевых технологий. Четыре года профессионально занимается танцами на пилоне и работает тренером в Dance Story Studio… Папа — машинист „Укрзалізниці“, старший брат работал су-шефом в ресторане в центре Киева. Это была очень хорошая семья… Теперь Насте фактически нужно начинать жизнь с нуля…» — сказано на Telegram-канале «Поможем Насте», созданном ее друзьями.

В то, что произошло, не может поверить и двоюродная сестра девушки Светлана.

«Тетя (Настина мама. — Авт.) вчера звонила нам в 9:30, а в 9:55 произошел взрыв. И мы всех потеряли… В тот момент тетя на кухне готовила, брат с ночной смены пришел и лег спать, отец в зале смотрел телевизор, а сестра пошла в душ. И тут взрыв…» — написала Светлана в Facebook.

- Кто-то из соседей говорил, что накануне в доме был слышен запах газа. Но Настя ничего такого не слышала, и не заметила ничего странного, — сказала «ФАКТАМ» Елизавета Васьковская. — Сейчас она живет у меня. Мы благодарны всем, кто помогает. Кто-то перечисляет деньги, кто-то передает вещи… Имеет значение каждая копейка и каждая переданная вещь. (Для тех, кто хочет и может помочь Насте, сообщаем номер карточки Елизаветы Васьковской 4149 6293 1524 2214).

Ранее жительница взорвавшегося дома на Позняках показала, как выбегала из разрушенного здания. Также жители дома рассказывали, что накануне чувствовали запах газа.

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