Происшествия

Затопленный мост и мусор: паводок на Буковине сняли с высоты птичьего полета

Удар стихии по западным регионам страны не обошел своим «вниманием» и Буковину: из-за проливных дождей уровень воды в реке Прут поднялся до 5 метров, вода затопила мосты, у сел Новоселиччина и Герцаивщина, а также у ряда других населенных пунктов.

Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации, обнародовав видео с высоты птичьего полета.

На ролике видно, как постоянно прибывающая вода паводка на реке Прут заливает мост, и уровень прибывающей воды растет, принося с собой мусор, строительные материалы и домашние вещи.

По словам главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука, по состоянию на восемь вечера уровень воды в Пруте достиг отметки 4 метра 18 сантиметров при том, что критической является отметка пять метров.

Об ухудшении обстановки сообщают и в областном управлении ГСЧС: по информации спасателей, возле села Банилив Вижненського района на реке Черемош произошел порыв дамбы № 5 на отрезке около 10 метров. Вода пошла в водоотводный канал и частично подтопила лесополосы и сельхозугодия на общей площади около 10 га.

Кроме того, у села Бисков Путильского района в результате внезапного поднятия уровня воды в местном ручье произошло подтопление 3 жилых домов.

В то же время недаподалеку от села Розтоки Путильского района произошло подмытие подпорной стены бетонного берегоукрепления автодороги государственного значения Р-62 Черновцы — Верховина на отрезке протяженностью около 50 метров. Движение автомобильного транспорта временно приостановлено.

В у села Вижница результате подъема уровня воды в р. Черемош произошло разрушение тела дамбы № 21 А, снесено габионы и продолжается размывание почвы. Существует угроза подтопления промышленной части города.

«Силами ГСЧС во взаимодействии со службой водного хозяйства проводятся мероприятия по укреплению берега и отвода воды», — отмечают спасатели.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что согласно прогнозов синоптиков, в ближайшие дни сохранится дождливая погода, местами ожидаются проливные дожди, град, шквалистый ветер.

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