26.60 / 26.81 29.62 / 30.04
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Затопленный мост и мусор: паводок на Буковине сняли с высоты птичьего полета

23:27 22 июня 2020
Буковина, разлив реки Прут

Удар стихии по западным регионам страны не обошел своим «вниманием» и Буковину: из-за проливных дождей уровень воды в реке Прут поднялся до 5 метров, вода затопила мосты, у сел Новоселиччина и Герцаивщина, а также у ряда других населенных пунктов.

Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации, обнародовав видео с высоты птичьего полета.

На ролике видно, как постоянно прибывающая вода паводка на реке Прут заливает мост, и уровень прибывающей воды растет, принося с собой мусор, строительные материалы и домашние вещи.

По словам главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука, по состоянию на восемь вечера уровень воды в Пруте достиг отметки 4 метра 18 сантиметров при том, что критической является отметка пять метров.

Об ухудшении обстановки сообщают и в областном управлении ГСЧС: по информации спасателей, возле села Банилив Вижненського района на реке Черемош произошел порыв дамбы № 5 на отрезке около 10 метров. Вода пошла в водоотводный канал и частично подтопила лесополосы и сельхозугодия на общей площади около 10 га.

Кроме того, у села Бисков Путильского района в результате внезапного поднятия уровня воды в местном ручье произошло подтопление 3 жилых домов.

В то же время недаподалеку от села Розтоки Путильского района произошло подмытие подпорной стены бетонного берегоукрепления автодороги государственного значения Р-62 Черновцы — Верховина на отрезке протяженностью около 50 метров. Движение автомобильного транспорта временно приостановлено.

В у села Вижница результате подъема уровня воды в р. Черемош произошло разрушение тела дамбы № 21 А, снесено габионы и продолжается размывание почвы. Существует угроза подтопления промышленной части города.

«Силами ГСЧС во взаимодействии со службой водного хозяйства проводятся мероприятия по укреплению берега и отвода воды», — отмечают спасатели.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что согласно прогнозов синоптиков, в ближайшие дни сохранится дождливая погода, местами ожидаются проливные дожди, град, шквалистый ветер.

2

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Настя Недашковская

В один миг потеряла семью: шокирующая история чудом выжившей во время взрыва на Позняках киевлянки

дом

Взрыв дома на Позняках: спасатели нашли тело четвертого погибшего

Евгения Йепес-Веньесу

Там царит культ террора: жена испанского подданного рассказала о пережитом в плену боевиков "ДНР"

Кристина Асмус и Гарик Харламов

"Мы разводимся": Кристина Асмус и Гарик Харламов шокировали заявлением

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер