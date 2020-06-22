В США умер режиссер двух частей "Бэтмена" и "Призрака оперы" (фото)

Гламур

В понедельник, 22 июня, в Нью-Йорке в возрасте 80 лет скончался всемирно известный кинорежиссер Джоэл Шумахер. Причиной смерти стал рак, который у кинематографиста обнаружили несколько лет назад. Шумахер снял целый ряд фильмов, которые стали культовыми. Кроме того, он открыл целый ряд молодых актеров, превратившихся благодаря этим картинам в суперзвезд. Это и Джулия Робертс, и Кифер Сазерленд, и Мэттью Макконахи, и Филлип Сеймур Хоффман.

Джоэл Шумахер родился 9 августа 1939 года в Нью-Йорке. Мальчику было всего четыре года, когда скончался его отец. Спустя еще три года не стало и матери. Джоэл позже вспоминал: «В семь лет я оказался на улице. Я совершил все возможные проступки и преступления, известные человеку, за исключением убийства, слава Богу. Кражи. Наркотики. И прочая грязь. Я — выживший представитель поколения 60-х, который слишком долго задержался на этой вечеринке».

Шумахеру удалось не только окончить школу, но и поступить в Институт моды в Нью-Йорке. Чтобы платить за обучение, он работал уборщиком, помощником продавца, даже наряжал манекены в нью-йоркских универмагах и бутиках.

В начале 70-х Джоэл отправился в Голливуд. Он решил попробовать себя в качестве костюмера. Ему посчастливилось поработать в этом качестве с несколькими хорошими режиссерами, в том числе с Вуди Алленом. Шумахер делал костюмы для его комедии «Спящий». Именно Аллен разглядел в молодом человеке талант и вдохновил его заняться режиссурой.

Свой первый фильм — «Невероятно уменьшившаяся женщина» — Шумахер снял в 1981 году. Прорыв наступил четыре года спустя благодаря картине «Огни святого Эльма». В этой молодежной мелодраме снялись будущие звезды Деми Мур, Эмилио Эстевес, Роб Лоу.

В 1987 году Шумахер снял картину «Пропащие ребята». Это была смесь ужастика и комедии. Два брата-подростка после развода родителей переезжают из Аризоны в Калифорнию. На новом месте они знакомятся с бандой байкеров, которые оказываются еще и вампирами. Братьев сыграли уже популярные благодаря нескольким голливудским хитам (например, «Балбесы») Кори Хэйм и Кори Фельдман. Роли байкеров Джоэл доверил начинающим актерам Киферу Сазерленду и Джейсону Патрику. Фильм пользовался огромным успехом и стал культовым.

Кадр из фильма "Пропащие ребята"

В 1990 году вышла мистическая драма «Коматозники» с целым созвездием молодых актеров — Джулией Робертс, Кифером Сазерлендом, Кевином Бэйконом, Оливером Платтом. И снова фильм ждал большой коммерческий успех. Затем Робертс снялась у Шумахера в драме «Умереть молодым».

Кэмпбелл Скотт и Джулия Робертс в картине "Умереть молодым"

В 1993 году вышла криминальная драма «С меня хватит!» с Майклом Дугласом в главной роли. Затем вышел триллер «Клиент» с Томми Ли Джонсом и Сьюзан Сарандон.

Спустя два года Шумахер представил на суд зрителей еще один триллер — «Время убивать». Он пригласил на главную роль Мэттью Макконахи, компанию которому составили Оливер Платт, Сандра Буллок, Сэмюэл Л. Джексон, а также Кифер Сазерленд и его знаменитый отец Дональд Сазерленд.

Мэттью Макконахи и Сандра Буллок в триллере "Время убивать"

Голливуд поверил в Шумахера. Режиссеру поручили снять первый в его карьере настоящий блокбастер. Им стал «Бэтмен навсегда» (1995 год). Было собрано целое созвездие актеров — Вэл Килмер, Томми Ли Джонс, Николь Кидман, Джим Кэрри, Крис О’Доннелл. Картина собрала в прокате 336,5 миллиона долларов.

Томми Ли Джонс и Джим Кэрри в фильме "Бэтмен навсегда"

Шумахеру предложили снять следующую часть — «Бэтмен и Робин». Бэтмена сыграл Джордж Клуни. Главного злодея — Арнольд Шварценеггер. Однако фильм оказался провальным по голливудским меркам. Кассовые сборы составили 238 миллионов долларов при затратах в размере 125 миллионов долларов. Сам Шумахер считал эту картину худшей своей работой. В 2017 году он публично принес извинения зрителям.

Режиссер вернулся к своему любимому жанру — триллеру. В 1999 году он снял сразу два отличных фильма. Ими стали «Без изъяна», в котором главные роли исполнили Роберт де Ниро и Филлип Сеймур Хоффман, и «8 миллиметров» с Николасом Кейджем.

В 2002 году вышел психологический триллер «Телефонная будка» с Колином Фарреллом и Кифером Сазерлендом. Шумахер будто предвидел в картине нашумевшее дело о вашингтонских снайперах.

В 2004 году режиссер представил свою версию знаменитого мюзикла «Призрак оперы». Главные роли исполнили Джерард Батлер, Эмми Россум и Патрик Уилсон.

Эмми Россум и Джерард Батлер в картине "Призрак оперы"

Последней работой Шумахера в кино стал психологический триллер «Что скрывает ложь». Картина вышла в прокат в 2011 году. Главные роли исполнили хорошо знакомые с Джоэлом по предыдущим фильмам Николас Кейдж и Николь Кидман.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти режиссера Стюарта Гордона, снявшего ставшие культовыми фильмы ужасов «Дантист» и «Реаниматор». Ему было 72 года.

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