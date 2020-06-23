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Масштабный оползень у Коблево: море "съело" почти полтора километра круч (видео)
Удар непогоды по Украине вызвал не только затопление мостов и прорывы дамб в западных регионах страны: не меньше пострадала и береговая линия возле ряда известных курортов.
Один из них — Коблево в Николаевской области, где в море сползли кручи протяженностью почти полтора километра.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Сообщается, что на береговой линии от глиняных скал откололся гигантский кусок кручи, которые расположены между двумя курортами Коблево и Морское. Оползень, длиной полкилометра и шириной почти 50 метров, еще не остановился и глубокие трещины расходятся дальше.
«Это ливневые дожди. Они каждый год больше и больше приближаются к дороге, которая соединяет село Коблево и село Морское», — говорит Владимир Коц, заместитель председателя Коблевской ОТГ.
К счастью, отдыхающих на побережье на тот момент не было, поэтому никто не пострадал.
Ближайшие базы отдыха за километр. Оползни им пока не грозят. Несмотря на это, на самих склонах людям находиться опасно, но ни одного предупреждающего знака об этом там пока нет.
Местные жители говорят, что берег здесь надо укреплять. Однако государственной программы, которая бы предусматривала на это финансирование, до сих пор нет.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале года на окраине курортного города Очакова на обрывистом побережье Днепро-Бугского лимана образовалась огромная трещина длиной более полукилометра. Общая площадь отделившегося грунта составила около 5 гектаров. Масштабный оползень произошел вдоль береговой линии и затронул территории двух воинских частей.116
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