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В Закарпатской области отменили ослабление карантина: плановые госпитализации снова под запретом
В Закарпатской области, которая входит в перечень регионов, не готовых к ослаблению карантина, вводят новые ограничения. Такое решение вечером 22 июня приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Закарпатской ОГА.
С 25 июня в области запрещается проведение плановых операций, кроме случаев, когда существует риск для жизни и здоровья. Медицинскую помощь в период жесткого карантина будут оказывать беременным, роженицам, новорожденным, пациентам с онкологическими заболеваниями, а также паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях.
В выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни в области запрещаются регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров общественным автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном направлениях.
Начиная с 00:00 часов 23 июня 2020 и до принятия отдельного решения на перевальных участках автомобильных дорог Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов и М-06 Киев-Чоп начнут работать контрольно-пропускные пункты.
Органам исполнительной власти и местного самоуправления, госучреждениям, центрам предоставления админуслуг, органам соцзащиты населения и Пенсионного фонда рекомендовано изменить режимы работы, перенеся начало рабочего дня на более позднее время.
Также в области решили в банках аптеках, органах соцзащиты и Пенсионного фонда установить часы приема для пожилых людей с 11:00 до 13:00, разграничив прием с другими посетителями.
Контроль за соблюдением карантинных требований будут осуществлять мобильные группы.
Напомним, на утро 22 июня, в Закарпатской области подтверждено 2188 случаев заражения коронавирусом, в том числе 57 умерших. В Украине 37 241 инфицированных COVID-19.43
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