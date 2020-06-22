26.60 / 26.81 29.62 / 30.03
Киев: +28
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Украине резко возросло количество областей, которые не готовы к смягчению карантина

16:19 22 июня 2020
Коронавирус

В Украине, где на утро 22 июня подтвердили уже 37 241 случай заболевания COVID-19, не готовыми к ослаблению карантина оказались столица и четырнадцать областей — днем ранее их было девять.

Если накануне это были Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области, то на сегодняшний день к ним еще присоединились и Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Одесская и Черниговская области.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», правительство обновило методику усиления введенных карантинных мер. Так, теперь регионом со значительным распространением коронавируса считается область, в которой имеется один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения более 50%; среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов меньше чем 24 на 100 тысяч населения в течение недели; коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%; показатель динамики роста случаев COVID-19 свыше 10%.

191

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

машину утопили вместе с телом убитого

Застрелил и утопил прямо в авто в канале: под Херсоном фермер расправился со своим компаньоном (фото)

ребенок

Сотрясение мозга и множественные гематомы: под Николаевом пьяная женщина зверски избила свою годовалую дочь

ДТП у ЦУМа в Киеве

В центре Киева столкнулись пять авто: момент ДТП попал на видео

танкер «Делфи»

Купаться опасно: из-за вылившейся в море нефти в Одессе закрыли пляж (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер