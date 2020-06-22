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В Украине резко возросло количество областей, которые не готовы к смягчению карантина
В Украине, где на утро 22 июня подтвердили уже 37 241 случай заболевания COVID-19, не готовыми к ослаблению карантина оказались столица и четырнадцать областей — днем ранее их было девять.
Если накануне это были Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области, то на сегодняшний день к ним еще присоединились и Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Одесская и Черниговская области.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», правительство обновило методику усиления введенных карантинных мер. Так, теперь регионом со значительным распространением коронавируса считается область, в которой имеется один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения более 50%; среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов меньше чем 24 на 100 тысяч населения в течение недели; коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%; показатель динамики роста случаев COVID-19 свыше 10%.
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