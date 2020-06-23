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Подавшего в суд на Зеленского мэра Черкасс лишили доступа к гостайне
Мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, который в суде хочет отсудить у президента Украины Владимира Зеленского одну гривню, лишили доступа к государственной тайне.
«Получил два письма. Вот такое интересное письмо от СБУ — о лишении меня доступа к гостайне. Похоже, Служба безопасности, вместо того, чтобы ловить шпионов, с утра до вечера занята городским головой Черкасс за то, что он посмел ослабить карантин. Второе — письмо аудиторской службы о проведении мероприятий государственного контроля», — рассказал Анатолий Бондаренко, добавивший, что проверка внеплановая.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Бондаренко подал в суд на Заленского после пресс-конференции, на которой президент заявил о 19 уголовных производствах в отношении мэра Черкасс, добавив: «Я за один стол с такими бандитами не сяду».415
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