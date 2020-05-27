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Украина

Мэр Черкасс Бондаренко хочет отсудить у Зеленского одну гривню

12:21 27 мая 2020
Зеленский
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, которого президент Украины Владимир Зеленский во время недавней пресс-конференции назвал «бандитом», подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Адвокат Денис Ципин заявил, что подает исковое заявление «в справедливый и неподкупный Печерский суд», который должен рассмотреть его и определить, «может ли президент Украины называть кого-угодно в этой стране бандитом». «Я считаю, что это незаконно», — добавил Ципин.

В исковом заявлении установлена и сумма, которую просят взыскать с Зеленского в качестве возмещения морального ущерба — одна гривня.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», черкасский мэр Анатолий Бондаренко, против которого завели уголовные производства за нарушение условий карантина, заявлял, что готов отвечать за свои действия только после «слуг народа», которые нарушают закон.

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