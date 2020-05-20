26.49 / 26.73 28.69 / 29.15
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Все уголовные производства — политические": мэр Черкасс жестко ответил на критику президента Зеленского (видео)

14:09 20 мая 2020
«Все уголовные производства&nbsp;— политические»: мэр Черкасс жестко ответил на критику президента Зеленского (видео)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который жаловался на угрозы от чиновников Офиса президента, отреагировал на слова президента Зеленского о его некорректном поведении во время пандемии.

«Я не могу говорить о мэре Черкасс. Как говорить, если местный глава имеет 19 уголовных производств? Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его выбрали — это народ, это право народа Украины, пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите», — заявил президент на пресс-конференции 20 мая.

Бондаренко записал видеообращение, в котором поставил под сомнения шансы самого Зеленского и членов его команды на местных выборах в Черкассах. Также он подчеркнул, что все уголовные производства, в которых он является фигурантом, имеют политическую составляющую.

«Вы говорите, что я мэр-бандит? Все те уголовные дела, которые возбуждали против меня, их возбуждали за мои политическую деятельность, в том числе и за то, что вы стали президентом», — сказал Бондаренко.

Напомним, Черкасский окружной административный суд остановил решение Черкасского исполнительного комитета городского совета от 30 апреля 2020 года о послаблении карантина в связи с пандемией COVID-19 уже с 1 мая. Такое решение суд вынес в обеспечение иска областной администрации.

76

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Секс-кукла

Полицейские четыре часа не могли отличить труп от секс-куклы (фото)

Выход женщин на пенсию в 55 лет: в Раде приняли решение

Выход женщин на пенсию в 55 лет: в Раде приняли решение

Под Никополем упал мост

Под Никополем мост рухнул в воду вместе с фурой: детали и фото происшествия

При задержании

Украинцы попали в трудовое рабство в Словакии: детали инцидента (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер