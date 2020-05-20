Украина

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который жаловался на угрозы от чиновников Офиса президента, отреагировал на слова президента Зеленского о его некорректном поведении во время пандемии.

«Я не могу говорить о мэре Черкасс. Как говорить, если местный глава имеет 19 уголовных производств? Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его выбрали — это народ, это право народа Украины, пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите», — заявил президент на пресс-конференции 20 мая.

Бондаренко записал видеообращение, в котором поставил под сомнения шансы самого Зеленского и членов его команды на местных выборах в Черкассах. Также он подчеркнул, что все уголовные производства, в которых он является фигурантом, имеют политическую составляющую.

«Вы говорите, что я мэр-бандит? Все те уголовные дела, которые возбуждали против меня, их возбуждали за мои политическую деятельность, в том числе и за то, что вы стали президентом», — сказал Бондаренко.

Напомним, Черкасский окружной административный суд остановил решение Черкасского исполнительного комитета городского совета от 30 апреля 2020 года о послаблении карантина в связи с пандемией COVID-19 уже с 1 мая. Такое решение суд вынес в обеспечение иска областной администрации.

76

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter