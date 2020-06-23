Известный теннисист и его беременная жена заразились коронавирусом на турнире Джоковича (фото)

Спорт

Сербский теннисист Виктор Троицки, занимающий 184-ю строчку в мировом теннисном рейтинге, сдал положительный тест на коронавирус после выступления на турнире Adria Tour, организованном его соотечественником первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. При этом заразилась и беременная жена Виктора, которая должна рожать через несколько недель.

«Это правда, что моя жена Александра и я заразились COVID-19. Она сдала тест19 июня, и после того, как стало известно о положительном результате, 21 июня прошли проверку я и моя дочь. У меня также оказался положительный результат, а у дочери — отрицательный», -передает слова Троицки сайт Essentially Sports.

Виктор Троицки и его беременная жена Александра

Поскольку все участники турнира Adria Tour находились в тесном контакте на протяжении длительного времени, многие теннисисты, такие как Александр Зверев (7-й в рейтинге ATP), Андрей Рублев (14-й) и Марин Чилич (37-й), несмотря на отрицательные результаты тестов, приняли решение уйти на самоизоляцию.

Отметим, что пару дней назад о заражении коронавирусом сообщил болгарин Григор Димитров (19-я ракетка мира), также игравший на Adria Tour. «Я хотел бы связаться со всеми вами и сообщить моим болельщикам и друзьям, что я сдал положительный тест на COVID-19, когда вернулся в Монако. Я хотел бы убедиться, что все, кто контактировал со мной последние несколько дней, прошли тестирование и предприняли необходимые меры. Прошу меня простить, если я нанес кому-то вред. Сейчас я вернулся домой и восстанавливаюсь. Спасибо за вашу поддержку и, пожалуйста, берегите себя и будьте здоровы», — сообщил теннисист на своей странице в Instagram.

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