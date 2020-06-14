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Спорт

Коронавирус спровоцировал инфаркт у легенды футбола (фото)

15:15 14 июня 2020
Рональд Куман

Главный тренер сборной Нидерландов (соперника команды Андрея Шевченко в группе Евро-2020) Рональд Куман переболел коронавирусом. Об этом сообщила жена легенды футбола Бартина, которая также перенесла COVID-19.

Как известно, в начале мая 57-летний специалист перенес операцию на сердце (ему установили два стента). Как выяснилось, Куман заразился вирусом еще до того, как у него случился сердечный приступ после 96-километрового пробега на велосипеде.

«Наши тесты на коронавирус показали отрицательный результат, но через некоторое время мы сделали анализ крови, в которой были обнаружены антитела. Когда муж почувствовал себя лучше, он сел на велосипед и поехал с друзьями. Позже Рональд вернулся домой и почувствовал себя плохо. Я сразу поняла, что дело в сердце, так как отец и дядя Рональда умерли от проблем с сердцем. Электрокардиограмма показала, что он перенес инфаркт», — цитирует Бартину Куман Libelle.

Рональд Куман с супругой Бартиной

Отметим, что до прихода в 2018 году на пост наставника сборной Нидерландов самый результативный защитник в истории футбола Рональд Куман (193 гола в 533 матчах!) тренировал «Витесс», «Аякс», «Бенфику», ПСВ «Эйндховен», «Валенсию», АЗ, «Фейеноорд», «Саутгемптон» и «Эвертон».

Под его руководством сборная Нидерландов вышла в финал Лиги наций и квалифицировалась на чемпионат Европы после того, как пропустила Евро-2016 и чемпионат мира 2018 года. Контракт Кумана с национальной командой действует до 2022 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Евро-2020 из-за пандемии коронавируса перенесен на 2021 год.

Фото knvb. nl

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