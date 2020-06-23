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Происшествия

Жертвами непогоды на Прикарпатье стали уже три человека

11:25 23 июня 2020
Непогода в Прикарпатье

Непогода, которая разбушевалась в западных регионах Украины, стала причиной уже трех смертей в Ивано-Франковской области.

Как сообщает «Галка», в Верховинском районе погибла 77-летняя женщина — пенсионерка шла по улице и по неосторожности упала в поток.

Что же касается ситуации с упавшим в реку Белый Черемош автомобилем, в котором, по предварительным данным, находились мужчина и женщина, то тело последней было найдено еще в понедельник.

«Под автомобильным мостом в селе Черемошна вниз по течению пронесло тело мужчины. Транспортное средство визуально не наблюдается», — сообщили в областном главке ГосЧС.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», практически затонувший в Белом Черемоше автомобиль обнаружили утром 22 июня. Очевидцы рассказывали, что слышали крики о помощи.

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