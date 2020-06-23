Украина

Беспощадная стихия: в сети появились шокирующие видео паводка на Прикарпатье и Буковине

Стихия, которая уже несколько дней бушует в западных регионах страны, нанесла значительный ущерб Прикарпатью и Буковине. Затоплены десятки домов, подсобных хозяйств, сельхозугодий, мостов.

В Ивано-Франковской области подтоплении зафиксированы в 12 административных районах. Для оказания помощи местным жителям в районы направлены 240 спасателей и 67 единиц техники.

На сегодня бойцы пожарно-спасательной службы откачали воду из 24 жилых зданий и дворов, расчистили от оползня участок автомобильной дороги, убрали поваленные на проезжую часть деревья.

В сети появились видео непогоды на западе Украины, где бывший ручей стихия превратила в бурную реку, с которой трудно справится человеку.

Между тем, в ГСЧС предупреждают, что 23 и 24 июня в горной части бассейна реки Прут и в бассейне реки Сирет ожидается формирование следующей волны дождевого паводка с подъемом уровней воды на 1,0 — 2,0 м, а на отдельных участках до 2,5 метров.

В местах выпадения сильных осадков возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горных районах существует угроза схода селей.

В зоне риска находятся сельхозугодья Сторожинецкого, Путильского, Выжныцкого и Глубокского районов.

«23 июня на реках Карпатского региона (бассейны рек Уж, Латорица, Тиса, Прут, Сирет, Днестр), реке Вишня (бассейн Сяна) и притоках Днестра в Тернопольской и Хмельницкой областях продолжатся подъемы уровней воды на 0,5−1, 5 м, на отдельных участках рек Прута и Днестра — до 2,0 — 2,5 м над текущими отметками», — говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, в ближайшие два дня в Украине ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер.

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