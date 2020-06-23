Саудовская Аравия впервые отменила хадж для иностранных паломников из-за коронавируса

Мир

Саудовская Аравия впервые проведет хадж с ограниченным количеством паломников. Мусульмане из-за рубежа в этом году на него допущены не будут из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Sky News Arabia, хадж в 2020 году приходится на период с 28 июля по 2 августа.

«Решение было принято, чтобы обезопасить хадж с точки зрения здоровья и защитить людей от пандемических заболеваний», — заявили в министерстве страны по делам хаджа и умры.

Принимаемые Саудовской Аравией меры безопасности могут, как полагают эксперты, вызвать недовольство среди верующих.

В прошлом году паломничество в Мекку совершили около 2,5 миллиона мусульман из более чем 180 стран мира.

А Саудовской Аравии инфицированы COVID-19 были более 161 тысячи человек. Умерли 1307.

Ранее сообщалось, что в мире уже более девяти миллионов случаев заражения коронавирусом.

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