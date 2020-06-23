«Жизни белых важны»: английский клуб подставили расистским баннером (фото)

Спорт

Неприятный инцидент произошел в Манчестере во время матча 30-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Бернли». Вскоре после стартового свистка поединка, который, как и остальные игры, проходит в поддержку движения за права темнокожих под девизом Black lives matter, над стадионом «Этихад» пролетел самолет, за которым развивался баннер с надписью White lives matter Burnley («Белые жизни важны, Бернли»).

Данную выходку посчитали расистской (а в британских СМИ еще и отметили тот факт, что в составе «Бернли» выступает лишь один темнокожий футболист), а капитану гостей еще и пришлось публично извиняться. «Мне стыдно, что фанаты решили облететь это вокруг стадиона. Некоторым в раздевалке было не по себе от этого. Они не понимают, чего мы пытаемся добиться. Этим людям нужно научиться жить в XXI веке и узнать чуть больше. Клуб пытался это предотвратить. Я надеюсь, что это больше не повторится. Я не хочу ассоциировать это с моим клубом. Я не хочу видеть это в игре. Мы полностью осуждаем это. Нужно, чтобы этим людям объяснили, чего пытается добиться движение Black Lives Matter. Игроки сплотились, и это то, чего мы хотим, чего хочет большинство болельщиков — равенство в обществе и в футболе, во всем, будь то раса, религия, пол или ЛГБТ», — сказал Бен Ми в интервью Sky Sports.

Тем временем на следующий день после данного инцидента нашелся болельщик «Бернли», который взял ответственность за происшедшее на себя. «Хочу воспользоваться возможностью, чтобы извиниться… Ни перед кем! Видимо, мнение о том, что жизни белых имеют значение, теперь стало расистским», — написал некий Джейк Хеппл на своей странице в Facebook.

Добавим, что гости в итоге потерпели крупное поражение (0:5), при этом не нанеся за весь матч ни одного удара в створ ворот подопечных Хосепа Гвардиолы. Весь матч на левом фланге защиты «горожан» провел украинец Александр Зинченко, получивший высокий балл за свою игру. Благодаря этой победе «Манчестер Сити» продолжает занимать второе место в таблице, опережая идущий третьим «Лестер» на девять очков.

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