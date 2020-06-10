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Спорт

Известное СМИ попало в скандал, перепутав погибшего в США афроамериканца с тезкой-футболистом (видео)

22:00 10 июня 2020
Погибший Джордж Флойд

Известная британская телерадиовещательная компания ВВС опростоволосилась, подготовив репортаж о похоронах в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в результате неправомерных действий полицейских.

Все дело в том, что журналисты, демонстрируя фотографии Флойда, перепутали его c полным тезкой, игравшим в 1980-х годах в американский футбол за команду «Нью-Йорк Джетс» (в 1982-м и 1984-м провел 18 матчей).

Напомним, что смерть Джорджа Флойда в Миннеаполисе вызвала большой резонанс в США и по всему миру, став причиной массовых протестов против расизма. В пользу погибшего афроамериканца неравнодушные американцы собрали более 15 миллионов долларов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный боксер Флойд Мейвезер оплатил похороны убитого полицейским Джорджа Флойда, а компания Майкла Джордана пожертвует в течение десяти лет 100 миллионов долларов на борьбу с расизмом.

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