Происшествия

Страшное ДТП на Львовщине: двое погибших, двое – в реанимации (фото)

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Киев — Чоп на Львовщине во вторник, 23 июня. (На днях в аварии на трассе Днепр — Запорожье погибли двое взрослых и ребенок.)

— Возле села Чучманы Бугского района 31-летний водитель микроавтобуса Mercedes, осуществляя разворот, не предоставил преимущества в движении автомобилю Renault, которым управлял 56-летний местный житель, в результате чего произошло столкновение, — сообщает ГУ Национальной полиции Львовской области.

В произошедшем ДТП на месте погибли два пассажира Mercedes — 34-х и 28-ми лет — жители Золочевского района, а водитель и еще один пассажир были доставлены в реанимационное отделение больницы. Госпитализирован также водитель Renault.

По факту полицией Львовщины открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения». Виновнику аварии грозит до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос о задержании водителя автомобиля Mercedes, ведется следствие.

Как сообщали «ФАКТЫ», днем ранее жуткая авария произошла в Луганской области, в районе Новоайдара. Там столкнулись легковой автомобиль под управлением сотрудника полиции и маршрутное такси.

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