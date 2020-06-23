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Новейшие сведения из разных стран подтверждают появление популяций рыжих тараканов, резистентных как к традиционным группам инсектицидов, так и к относительно новым. Службы дезинсекции во всем мире не устанно борятся с этой проблемой и Украина — не исключение из этого списка. Устойчивость или резистентность членистоногих к инсектицидам — это их наследуемая способность к повышенной переносимости действия инсектицидов. Эти особи не погибают во время дезинсекции, как большинство их собратьев, и дают потомство, сохраняющее и закрепляющее признаки родителей. Систематическое использование традиционных, морально устаревших профессиональных инсектицидов привело к возникновению у городских тараканов устойчивости к средствам истребления. Чтобы предотвратить подобную ситуацию необходимо постоянно контролировать приспособляемость синантропных насекомых к тому или иному средству, и своевременно проводить ротацию инсектицидов.

«За время работы с 2012 по 2020 гг. служба дезинсекции Pestro нашла множество высокоустойчивых популяций таракана-прусака. Наибольшая резистентность выявлена у усатых в Киеве и Одессе, к пиретроидам различного строения. Тараканы резистентны и к фосфорорганическим соединениям (ФОС), например хлорпирифосу, и к фенилпиразолам (фипронил). Большая часть популяций тараканов проявляют толерантность к неоникотиноидам, так же киевские и одесские популяции тараканов слаботолерантны к карбаматам. Полученные нами спектры чувствительности рыжих тараканов в Киеве и Одессе к пяти основным классам инсектицидов позволяют предположить, что практически все встречающиеся популяции мультирезистентны. Что в свою очередь существенно затрудняет уничтожение тараканов, как в квартирах, так и на предприятиях», — рассказал .дезинфектолог Сергей Ващенко.

По его словам, рекомендации ВОЗ и Комитета по резистентности к инсектицидам (IRAC) по преодолению устойчивости состоят в том, что следует поочередно использовать инсектициды с разным механизмом действия согласно схеме ротации.

«Однако, этих усилий не достаточно, следует так же постепенно выводить из обихода инсектициды на органических растворителях, т.к. они очень раздражительны для насекомых из-за чего последние отказываются передвигаться по обработаным поверхностям и соответственно умирать. Устойчивость насекомых к средтвам борьбы против них — это факт, который невозможно игнорировать. Мы пытаемся уничтожить тараканов и клопов препаратами, к которым уже лет 5-ть устойчивое привыкание и это не теория заговора, а сопротивление инновациям, как естественный механизм с примесью слабости критического мышления», — подчеркнул Ващенко.

Стоит признать, отметил. дезинфектолог, что более действенные микрокапсулированные водорастворимые препараты без запаха, которые наносятся с помощью профессиональных опрыскивателей, начинают доминировать над морально устаревшими остропахнущими средствами, которые распыляются с помощью газового (аэрозольного) оборудования.

Также Ващенко рассказал о том что служба Pestro переходит к интегрированной системе пест-менеджмента, что подразумевает применение ультрасовременных препаратов в микрокапсулированной форме, а так же жидкой полимерной паутины с физическим режимом действия для эффективного подавления численности устойчивых к инсектицидам популяций насекомых.

«Это даст возможность снизить остаточную токсичность обработок для людей и питомцев, и осуществлять уничтожение тараканов с гарантией качества», — резюмировал дезинфектолог.



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