Отказываются лечить больных с коронавирусом: из харьковского диспансера массово увольняются врачи

Украина

В Харькове продолжают регистрировать новые заражения коронавирусом. За последние сутки в статистику по области добавились еще 33 заболевших. На этом фоне из больниц областного центра увольняются врачи. Медперсонал не желает заниматься «коронавирусными» больными.

С 22 июня в городе собирались перепрофилировать еще одну больницу под лечение больных COVID-19. Пациентов планировалось направлять в областной диспансер радиационной защиты — так называемую «чернобыльскую больницу». После того, как в медучреждение поступили первые 12 заболевших, остро встала проблема нехватки врачей, медсестер, санитаров.

«Отказалось очень много врачей», — рассказала журналистам директор медучреждения Ирина Пирогова. «Сначала согласились работать около 70 человек. А на сегодняшний день, получается, человек 15−16. Нам нужно еще хотя бы пять анестезиологов, хотя бы пять терапевтов и где-то по 20−25 человек среднего и младшего персонала, чтобы настроить нормальный режим работы, чтобы люди не падали с ног и чтобы они не ушли так же от напряжения», — приводит заявление директора больницы Интерфакс-Украина.

Проблему кадров в диспансере собираются решать, привлекая интернов и выпускников медучилища. Возможно, поработать в диспансере согласятся медики из других медучреждений города и области.

Напомним, ранее врачи Харьковской областной больницы, выбранной для лечения пациентов с коронавирусом, жаловались на невыносимые условия. Много работников подали заявления об увольнении.

403

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter