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Для экономики Украины тотальный карантин хуже коронавируса, — Шмыгаль
Несмотря на рост количества заболевших COVID-19 Украина перешла на адаптивный карантин (его продлили до 31 июня), поскольку тотальный карантин может привести к более катастрофическим последствиям, чем просто коронавирус.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, объяснив, почему в стране используют именно эту модель карантина.
«Мы не видим сегодня причин для переноса или отмены местных выборов. Я настаиваю на том, чтобы они состоялись в определенное время. На сегодня мы полноценно готовимся к выборам. Средства выделены, ЦИК и Верховная Рада уже над этим работают», — пишет Денис Шмыгаль на своей страничке в соцсетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Закарпатской области региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение ужесточить карантинные меры из-за эпидемиологической ситуации в регионе. В частности, с 25 июня в области запрещается проведение плановых операций, кроме случаев, когда существует риск для жизни и здоровья. Медицинскую помощь в период жесткого карантина будут оказывать беременным, роженицам, новорожденным, пациентам с онкологическими заболеваниями, а также паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях.82
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