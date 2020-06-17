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В Украине продлят действие адаптивного карантина: названа дата
Адаптивный карантин в Украине продлят до 31 июля. Об этом в среду, 17 июня, на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Учитывая рост числа коронабольных, мы продолжим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года. Также сегодня мы рассмотрим предложенный Министерством здравоохранения обновленный подход к адаптивному карантину, который предусматривает возможность усиления карантина в отдельных регионах, если этого потребует ситуация», — сказал премьер.
Шмыгаль подчеркнул, что украинцы должны соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, проводить дезинфекцию. Это позволит уберечь их жизнь и защитить других до момента, пока не будет найден хотя бы эффективный протокол лечения COVID-19.
Напомним, карантин ввели в Украине с 12 марта. Его несколько раз продлевали. С 22 мая страна перешла к адаптивному карантину, который предусматривает поэтапное смягчение ограничений. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, ведение адаптивного карантина позволит правительству полностью контролировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Украине.
На утро 17 июня в Украине подтверждены 33 234 случая заболевания COVID-19. Зафиксированы 943 случая с летальным исходом и 14 943 случая выздоровления пациентов.239
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