В Украине продлят действие адаптивного карантина: названа дата

Украина

Адаптивный карантин в Украине продлят до 31 июля. Об этом в среду, 17 июня, на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Учитывая рост числа коронабольных, мы продолжим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года. Также сегодня мы рассмотрим предложенный Министерством здравоохранения обновленный подход к адаптивному карантину, который предусматривает возможность усиления карантина в отдельных регионах, если этого потребует ситуация», — сказал премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что украинцы должны соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, проводить дезинфекцию. Это позволит уберечь их жизнь и защитить других до момента, пока не будет найден хотя бы эффективный протокол лечения COVID-19.

Напомним, карантин ввели в Украине с 12 марта. Его несколько раз продлевали. С 22 мая страна перешла к адаптивному карантину, который предусматривает поэтапное смягчение ограничений. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, ведение адаптивного карантина позволит правительству полностью контролировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Украине.

На утро 17 июня в Украине подтверждены 33 234 случая заболевания COVID-19. Зафиксированы 943 случая с летальным исходом и 14 943 случая выздоровления пациентов.

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