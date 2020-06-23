Происшествия

21 июня около полуночи в поселке городского типа Иршанск, что на Житомирщине, разыгралась драма. 40-летний мужчина с ножом накинулся на девятерых посетителей кафе «Шутерс». В результате погиб 29-летний парень — участник АТО Сергей Забродский. Еще трое мужчин, среди которых 21-летний брат погибшего, попали в реанимацию. После резни, которая длилась всего несколько минут, 40-летний Виктор Фарафонов спокойно сел в свой автомобиль и уехал. Теперь его разыскивает полиция. «ФАКТАМ» удалось выяснить резонансные подробности этого кровавого происшествия.

— В кафе «Шутерс» нас была целая компания, человек 12, — рассказал «ФАКТАМ» свидетель Роман. — Мы праздновали день рождения товарища. Играла музыка, мы танцевали. И, как это часто бывает, кто-то кого-то толкнул. А если конкретно, то Сергей Забродский случайно столкнулся с Виктором Фарафоновым. Виктор тут же хотел начать выяснять отношения, но его вроде бы успокоили. Отошел, сел за столик. Прошло, наверное, полчаса. Виктор подошел к нашему столу и говорит Сергею: «Пойдем выйдем. Поговорить надо». Девушка из нашей компании попросила Виктора, чтобы он не устраивал конфликт. На что тот ответил: «Я никого трогать не буду. Просто покурим на улице». Кстати, Виктор был с девушкой. Она осталась за столом и в разговоре участия не принимала.

Со слов Романа, Сергей решил выйти с Виктором на улицу, чтобы уладить конфликт. Но, понимая, что спокойно этот разговор не пройдет, минуту спустя на улицу вышли еще несколько ребят.

— Мы вышли на улицу как раз в тот самый момент, когда Виктор ударил Сергея ножом в ногу, — вспоминает Роман. — Брызнул фонтан крови, и Сергей, держась за рану, осел. Мы набросились на Виктора и попытались отнять у него нож, но тот начал отбиваться. Скажу вам, что удары он наносил профессионально: целился в сердце или в пах. Наши начали выбегать из кафе на крики о помощи. Но Виктор бил ножом и их. Все произошло быстро. Мне он порезал руку. Другим повезло меньше. Это была страшная картина. Много людей лежат на асфальте в крови, кто-то зовет на помощь, кто-то пытается вызвать медиков и полицию. А Виктор в это время стоял возле своей машины и спокойно курил. Потом сел в машину и уехал. Говорят, что в ту ночь его «Тойоту» видели в Иршанске. Он ездил по поселку в то время, когда на место происшествия уже приехала полиция.

— Этот мужчина кидался с ножом на всех, кто проходил мимо, — рассказала «ФАКТАМ» еще одна свидетельница кровавой резни — жительница Иршанска Ольга. — Мимо кафе прошли парень с девушкой, которые вообще не имели никакого отношения к конфликту. Так Виктор погнался за ними. Хорошо, что парень вовремя схватил за руку свою девушку и прикрыл собой. Виктор их не тронул и снова побежал к кафе.

Это все происходило примерно в полночь. «Скорая» приехала только в 00:35. До того времени местные жители из окрестных домов начали сбегаться к месту трагедии, чтобы оказать раненым первую помощь. Дело в том, что работница кафе не разрешила, чтобы пострадавших занесли внутрь. Сказала: «Кровью все испачкаете. Ждите медиков». А на улице темно, один фонарь еле светит. Пришлось обрабатывать раны почти в темноте. Люди так и лежали на асфальте.

Кафе «Шутер» находится в самом поселке — между школой и садиком. А вокруг — дома. Люди сами приходили, чтобы помочь раненым. Несли жгуты, бинты, медикаменты, воду. Одна девушка все время звонила в «скорую», а ей отвечали: обращайтесь в свою больницу — в Иршанскую. Но у нас нет больницы!

Хочу отдельно сказать спасибо семье Чернявских. Они поняли, что раненые истекают кровью и промедление может стоить им жизни, поэтому подогнали свой автомобиль и забрали двоих, у которых были самые тяжелые ранения. В машину сели еще четыре женщины, которые всю дорогу до райцентра Хорошева, а это минут 40 езды, зажимали пострадавшим раны, чтобы те не потеряли много крови.

Только после того, как Чернявские увезли двух раненых в больницу, приехала первая машина «скорой». Потом еще одна. Выглядело всё так, будто раненых забирают с поля боя.

К сожалению медикам так и не удалось спасти 29-летнего участника АТО Сергея Забродского. У парня была перерезана бедренная артерия. Сергей, к сожалению, потерял очень много крови.

«Мы спасали его, как могли, — написала в Facebook Елена Чернявская. — Но в больницу Сергея уже доставили обескровленным. До сих пор не могу забыть выражение его лица».

Виктора Фарафонова ищут. Вскоре после кровавой резни там же, в Иршанске, во дворах, полицейские обнаружили автомобиль вероятного убийцы. Но самого Виктора найти пока не удалось.

Подозреваемый Виктор Фарафонов

— Наверное, у отца в подвале отсиживался, — высказал предположение местный житель Андрей. — Виктор уже нападал на людей. В том числе на женщин. Но ему все с рук сходило.

Кстати, как стало известно «ФАКТАМ», Виктор Фарафонов ранее отбывал срок за вымогательство и нанесение телесных повреждений. Он оказался родственником супруги иршанского головы Анатолия Рака — ее братом. Сам голова через социальные сети обратился к своему шурину: «Я призываю Виктора Фарафонова сдаться добровольно и оформить явку с повинной».

В полиции сообщили, что Виктору Фарафонову заочно объявлено о подозрении. Открыто уголовное производство по статьям «Умышленное убийство» и «Хулиганство». Если его вина будет доказана, то Виктора могут приговорить к 15 годам лишения свободы.

К сожалению, в последнее время бытовые конфликты часто заканчиваются кровавыми драмами. «ФАКТЫ» уже писали о трагедии, когда там же, на Житомирщине, хозяин местного пруда хладнокровно расстрелял своих семерых гостей

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