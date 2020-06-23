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Происшествия

В Кривом Роге обнаружили схрон с оружием, похищенным из зоны ООС (фото)

17:08 23 июня 2020
арсенал

В Кривом Роге Днепропетровской области СБУ обнаружила крупный тайник с оружием и боеприпасами. Установлено, что оружие было вывезено из зоны боевых действий, а продать арсенал криворожские «бизнесмены» собирались местному криминалитету.

оружие

На оружие полиция и СБУ наткнулись, когда проводили обыск у ранее судимого 39-летнего жителя Кривого Рога. Тайник был устроен в обычной городской квартире. В пространстве под деревянным полом были спрятаны два ручных противотанковых гранатомета РПГ-18 и РПГ-22, две гранаты РГД-5, револьвер, обрез винтовки Мосина, более 800 патронов, тротиловая шашка с детонатором и дымовые шашки.

оружие

Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу. Разоблаченных двух жителей Кривого Рога ждет суд. Следствие выясняет сообщников задержанных в зоне ООС, которые снабжали криворожцев гранатометами, взрывчаткой и боеприпасами.

Напомним, в Херсонской области тайник с минами, гранатами и патронами был найден в полуразрушенном здании. А в Харьковской области схрон обнаружили на участке местного садового кооператива.

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