Медведчук обратился к Зеленскому из-за тарифов и заявил, что «цены взяты с потолка»

Политика

Тарифы на коммуналку раздуты, а цифры взяты с потолка. Такое мнение выразил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, в открытом письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Также политик записал видео, в котором призвал президента навести порядок в этой сфере и раскритиковал тарифообразование.

«Президенту страны, господину Зеленскому, для того, чтобы навести порядок в этой сфере, что, кстати, уже можно было сделать за год его правления, необходимо, действительно покончить с теми злоупотреблениями и теми действиями, которые имеют признаки преступления, в отношении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Покончить с преступной деятельностью руководства НАК „Нефтогаз“, которое формирует эту цену. Покончить с тем, чтобы не наживались на том, что мы приобретаем, по импорту, тот же газ, который является образующим и в продаже газу населению, и в производстве тепла, и во многих других коммунальных услугах, и заняться серьезным вопросом образования тарифов. Потому что на сегодняшний день, если сравнивать итоги 19-го года, по сравнению с тем, что имело место в 13-м году, то общие жилищно-коммунальные тарифы поднялись на 608%. Газ поднялся на 450%. Хотя это поднятие цены год или два назад было на 900−1000%. А тепло на 1225%. И эти цены остаются сегодня. Более того — они не обоснованы», — сказал Медведчук.

По словам политика, в парламенте есть внесенные законопроекты от «Оппозиционной платформы — За жизнь», как уменьшить стоимость на газ.

«Даже если взять, что сегодня стоимость газа для населения составляет 4065 гривен за 1000 куб. м, а в 2018—2019 годах эта стоимость для населения была 8600 гривен, то сопоставив, каким образом мы покупали газ по импорту тогда и сегодня, и сравнив таможенную стоимость импортного газа тогда — 339 долларов за 1000 куб. м, а сегодня 122 доллара, в три раза меньше, то почему же тарифы для населения не уменьшились в три раза, а в два?.. Или сегодня мы уже рассматриваем вопрос по поводу требований МВФ, где говорится, что не будут, как заявил г-н Шмыгаль, повышаться цены на газ и тепло. Но он забыл сказать, что они станут рыночными, потому что мы берем на себя обязательство для получения остальных траншей кредита в 5 млрд долларов, что цены на газ и тепло будут рыночными», — сказал нардеп.

Он призвал президента Зеленского навести порядок, так как «для этого есть все реальные механизмы».

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