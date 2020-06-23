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Пятно нефти, вытекающей из танкера Delfi, расползается по пляжам Одессы (фото)
Судовладелец печально известного нефтеналивного судна Delfi, которое потерпело кораблекрушение в Одесском заливе 22 ноября минувшего года и до сих пор лежит в полузатопленном состоянии у пляжа «Дельфин», решил, очевидно, побить все рекорды. Мало того, что данный случай — редчайший в истории судоходства, абсолютно непонятный (чтобы не сказать «темный») с точки зрения действующего законодательства по транспортировке нефтепродуктов, норм таможенного, морского и других прав, он еще и уникален «экологически». Содержимое «чрева» судна то и дело вытекает в акваторию курортной рекреационной морской зоны.
В результате воскресной (21 июня) утечки топлива с Delfi загрязненность морской воды нефтепродуктами превышена в 16,4 раза. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил руководитель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный.
Во вторник, 23 июня, огромные «топливные» пятна появились в акватории пляжа «Отрада», соседствующего с «Дельфином». Соответствующие фотоснимки выложил в сеть депутат Одесского горсовета Александр Захаров. Он, специалист в области морского транспорта, окончивший профильный вуз — ОИИМФ, прокомментировал:
«Вторник, 23 июня, 15:00. Одесса, „Отрада“, „Дельфин“… Спасибо, администрации портов… Что это? Остатки масел, солярки, сорбенты, которые „осели“ на дно? Прямиком — в „Отраду“… На ветровую тень не похоже никак… Зато отметились все: Куций, Венедиктова, Криклий, Труханов…»
Специалист также утверждает, что «увещевания» чиновников о надежности установленных на месте ЧП заграждающих бонов оказались несостоятельны. Нынче «пятно пошло» в сторону следующего пляжа — «Ланжерон». (Упомянутые три пляжа — в числе наиболее популярных в городе).
В мэрии Одессы сообщили, что по состоянию на сегодняшнее утро утечка не фиксировалась.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что состояние морской воды у одесского побережья значительно ухудшилось еще в конце мая. Вода у пляжей в районах области не соответствовала санитарным нормам.150
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