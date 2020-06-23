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«Мариуполь» — «Ворскла»: где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины
В среду, 24 июня, на стадионе имени Владимира Бойко в Мариуполе состоится второй полуфинальный поединок Кубка Украины по футболу (напомним, что в первой встрече ½ финала «Динамо в гостях одолело «Минай» — 2:0). Право сыграть в решающем матче турнира оспорят «Мариуполь» и полтавская «Ворскла» (арбитр — Екатерина Монзуль из Харькова; рефери VAR — Виталий Романов из Днепра).
Напомним, что на прошлой неделе подопечные Александра Бабича и Юрия Максимова на этой же арене провели поединок УПЛ, и тогда победитель определен не был — 1:1.
Отметим, что «Мариуполь» никогда ранее не выходил в финал Кубка Украины, а вот «Ворскла» в 2009 году, победив в решающей встрече «Шахтер» (1:0), владела трофеем.
В прямой трансляции встречу «Мариуполь» — «Ворскла» в 19:30 покажет телеканал «Футбол 1».
Букмекеры в предстоящей игре отдают крошечное преимущество хозяевам поля. Ставки на победу мариупольцев в основное время принимаются с коэффициентом 2,65, на ничью — 3,30, на победу полтавчан — 2,70.
Решающим матч Кубка Украины, как известно, пройдет 8 июля на «Арене Львов».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ворскла» без удаленного тренера Юрия Максимова победила «Днепр-1».
Фото ФК «Мариуполь»7
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