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Происшествия

Смертельный пожар в «Токио Стар»: владельца отеля отпустили на свободу, он заявил о российском следе

23:03 23 июня 2020
гостиница Токио Стар

Во вторник, 23 июня, Киевский районный суд Одессы отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения в виде личного обязательства Вадиму Черному — владельцу отеля «Токио Стар», в котором в ночь на 17 августа 2019 года в результате пожара погибли люди.

В судебном заседании отельер заявил, что результаты проведенной экспертизы свидетельствуют о наличии на месте происшествия пятен нефтепродуктов. Черный акцентировал, что «это неопровержимое доказательство умышленного поджога».

Он также заявил, что ему известна личность поджигателя.

«Это стопроцентный российский террорист, и сейчас он уже сбежал в Россию. Его личность мне известна. На видеозаписи видно, что, когда пожар начался, он зашел к себе в номер, который был напротив прачечной, а после вышел с полным рюкзаком», — сказал хозяин отеля, добавив, что «этого русского террориста прокуроры выпустили из Украины».

Таким образом, суд сегодня полностью освободил Черного от ранее избранной ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

Сам подсудимый заявляет, что «дело полностью фальсифицировано».

«Суд отказал прокуратуре в избрании мне меры пресечения. СИЗО, потом круглосуточный домашний арест, потом ночной домашний арест. Теперь суд отказал прокуратуре даже в вежливом и незначительном „личном обязательстве“. Понятно, что решение будет ссылаться на процессуальные нарушения, допущенные прокурором. Но еще полгода назад суд не слышал моих аргументов о ничуть не меньших процессуальных нарушениях», — констатирует Вадим Черный.

Эксперты же отмечают «резкое изменение позиций судебной и прокурорской ветвей». Во что это выльется в дальнейшем, предсказывать они не берутся, но указывают на «нестандартный и, без сомнения, любопытный поворот в этом резонансном деле».

Напомним, жертвами пожара стали 9 человек из около 200 находившихся в момент ЧП в гостинице «Токио Стар». Только спустя несколько месяцев после трагедии, в декабре 2019 года, в Сумской области была похоронена последняя из опознанных жертв — несовершеннолетняя Валентина Долгих, погибшая вместе с матерью.

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