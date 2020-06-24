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Сходил в церковь без маски: премьера Болгарии оштрафуют на 150 евро за нарушение карантина
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, подобно украинскому президенту Владимиру Зеленскому, нарушил правила карантина и может понести за это наказание.
Так, Минздрав страны требует оштрафовать его за посещение церкви без маски, пишет Euronews.
При этом в медицинском ведомстве отмечают, что согласно правилам, которые ввело правительство во главе с Борисовым, в общественных помещениях страны нужно находиться в масках. Однако Борисов вошел в Рильский монастырь без любых средств защиты. Перед входом в монастырь премьер пообщался с настоятелем и в это время Борисов тоже не надел маску.
Вместе с премьером были также другие чиновники и журналисты, которые делали репортаж. Они также не были в масках.
«Борисов, его сотрудники и некоторые журналисты будут оштрафованы на 150 евро», — пишет Euronews, цитируя комментарий Министерства здравоохранения.
Обязательное использование лицевых масок в общественных помещениях было восстановлено недавно в Болгарии из-за увеличения случаев коронавируса. СМИ отмечают, что 61-летний лидер консерваторов Борисов отказался носить маску еще с начала пандемии.
Агентство уточняет, что Болгария объявила об ограничениях в связи с коронавирусом 8 марта и была одной из европейских стран, наименее затронутых пандемией. Однако в связи с быстрым снятием ограничений в конце мая в последнее время каждый день медики стали регистрировать 100 новых случаев заражения. В марте эта цифра ежедневно составляла не более 20−40 человек.
По состоянию на вторник, 23 июня, в Болгарии было зарегистрировано 3984 случая инфицирования и 207 случаев смерти.
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