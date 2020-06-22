Зеленский обещает заплатить штраф за скандальный поход в кафе Хмельницкого

Украина

После того, как суд не решился оштрафовать Владимира Зеленского за поход в кафе Хмельницкого во время карантина, однако наказав всех сопровождавших его лиц на 17 тысяч гривен каждого, президент Украины заявил, что будет платить.

«Как гражданин Украины чувствую свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком. Добровольно переведу на счет заведения питания сумму, которая соотносится с суммой штрафа. В то же время, в случае вынесения судом решения о привлечении меня к административной ответственности, выполню его, как это предусмотрено законом Украины», — цитируют Зеленского в Офисе президента.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», главный санврач Украины Виктор Ляшко, который также сопровождал Зеленского в Хмельницке и был в кафе, назвал выпитый кофе самым дорогим в его жизни.



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