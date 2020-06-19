24 июня 2020

Так уж получилось, что тем или иным образом вся моя жизнь была связана с футболом. Со школьных лет, покупая с мальчишками за 10 копеек «детские» билеты на самые неудобные места, мы старались не пропускать ни одного матча любимого киевского «Динамо», которые проводились или на динамовском стадионе на Печерске, или на Центральном стадионе на Красноармейской. Мы посещали даже игры дублирующих составов. Мы знали наизусть фамилии игроков всех команд, выступавших тогда в чемпионате страны… И разве мог я в то время представить, что со многими футбольными кумирами судьба подарит мне позже и близкое знакомство, и десятки совместных поездок практически по всем самым известным стадионам в Европе. И каких поездок! Одна только выездная победа «Динамо» (возглавляемого тогда легендарным Валерием Васильевичем Лобановским) в Лиге чемпионов на знаменитой испанской арене «Ноу Камп» над местной «Барселоной» в 1997 году чего стоила — 4:0!

Но, по-прежнему трепетно относясь к динамовской истории и безумно любя дорогих моему сердцу Володю Мунтяна, Андрея Бибу, Лёню Буряка, Олега Блохина и Лёшу Михайличенко, признаюсь в том, что уже много лет не могу не восторгаться воспитанником «Барселоны», ставшим вскоре её бессменным лидером, Лионелем Месси, именно сегодня отмечающим свой день рождения. Я думаю, мне это простится, ибо такие парни в мировом футболе появляются не так уж часто. И болельщики со стажем могут только благодарить судьбу за то, что им повезло лично наблюдать за фантастической игрой невысокого и порой даже кажущегося немного нескладным Лео, который, словно сказочный кудесник￼, способен вытворять с мячом просто невероятные чудеса.

А ведь мальчик, родившийся в небольшом аргентинском городе Росарио 24 июня 1987 года, мог не стать футболистом вовсе. Несмотря на свою заветную мечту и на старания любимой бабушки Селии, едва ли не настойчивее всех добивавшейся того, чтобы мечта маленького Лео сбылась. Ему было 11 лет, когда врачи, обнаружив у мальчика дефицит соматотропина (гормона роста), заявили, что максимальный его рост никогда не превысит 140 сантиметров. Проявлявший интерес к юному таланту клуб «Ривер Плейт» признался, что больших средств, необходимых для его лечения, у них, к сожалению, нету. И в этот момент чудо, на которое так надеялась бабушка Селия, все-таки свершилось. Испанская «Барселона» согласилась оплатить не только дорогостоящий курс лечения, но и переезд семьи Месси в Европу.

Лео быстро стал знаменитым футболистом. При нынешнем своём росте в 169 сантиметров он умудряется регулярно устанавливать все новые и новые рекорды — и по количеству забитых мячей (и в истории клуба, и за один сезон в европейских чемпионатах), и по количеству завоёванных престижных трофеев (индивидуальных и командных), и по суммам денег, постоянно выделяемых им из своих звездных гонораров на строительство детских футбольных школ и больниц для бедных людей в родной Аргентине. Но каких бы высот в мировом футболе он ни достигал, всякий раз, забивая очередной гол, легендарный Лионель Месси воздевает руки к небу и благодарит этим жестом давно ушедшую бабушку Селию, до конца своих дней твёрдо верившую в его счастливую звезду… Вы не поверите, но даже со своей будущей женой Антонеллой Рокуццо (когда той было всего 5 лет) Лео познакомился благодаря бабушке. Судьба.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.