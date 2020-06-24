Украина

Черновцы под угрозой подтопления: уровень воды в реке Прут превысил критическую отметку

В ночь на среду, 24 июня, уровень воды в реке Прут в пределах города Черновцы, как предостерегали метеорлоги и спасатели, превысил критическую отметку.

Такой вывод можно сделать из информации на странице в Facebook главы Черновицкой областной государственной администрации Сергея Осачука видно, как после полуночи уровень воды достиг показателя 501 сантиметра.

«Напоминаю, что критической является отметка выше пяти метров», — отметил Осачук.

В четыре часа утра уровень воды в Пруте, согласно данных мэра Черновцов Алексея Каспрука, достиг 531 см, а через час — уже 545 сантиметров.

При этом пик паводка ожидается во второй половине дня среды, 24 июня. Жителям региона грозит эвакуация.

Напомним, что в случае сильных дождей в реке Прут ожидается значительный подъем воды, из-за чего возможно затопление сел Маршинцы, Тарасовцы, Магала, Костичаны, Припрутье, Бояны, Зеленый Гай, Ванчиковцы Новоселицкого района. Кроме того, ожидается затопление сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов.

В самом же областном центре Черновцах возможно затопление рынков «Калиновский» и «Добробут».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на Буковине разрушена дамба на реке Черемош, подтоплено 28 сельских домохозяйств.

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