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Черновцы под угрозой подтопления: уровень воды в реке Прут превысил критическую отметку
В ночь на среду, 24 июня, уровень воды в реке Прут в пределах города Черновцы, как предостерегали метеорлоги и спасатели, превысил критическую отметку.
Такой вывод можно сделать из информации на странице в Facebook главы Черновицкой областной государственной администрации Сергея Осачука видно, как после полуночи уровень воды достиг показателя 501 сантиметра.
«Напоминаю, что критической является отметка выше пяти метров», — отметил Осачук.
В четыре часа утра уровень воды в Пруте, согласно данных мэра Черновцов Алексея Каспрука, достиг 531 см, а через час — уже 545 сантиметров.
При этом пик паводка ожидается во второй половине дня среды, 24 июня. Жителям региона грозит эвакуация.
Напомним, что в случае сильных дождей в реке Прут ожидается значительный подъем воды, из-за чего возможно затопление сел Маршинцы, Тарасовцы, Магала, Костичаны, Припрутье, Бояны, Зеленый Гай, Ванчиковцы Новоселицкого района. Кроме того, ожидается затопление сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов.
В самом же областном центре Черновцах возможно затопление рынков «Калиновский» и «Добробут».
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