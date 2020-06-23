Украина

Во вторник, 23 июня, на западе Украины из-за интенсивных осадков и поднятия грунтовых вод продолжается подтопление автодорог и домохозяйств.

Как сообщает ГСЧС Украины, в Ивано-Франковской области пострадали 84 населенных пункта, в которых подтоплены 866 домохозяйств и 604 жилых дома. Также пострадали 23 пешеходных и 13 автомобильных мостов, отсутствует дорожное сообщение с 29 населенными пунктами.

В Закарпатская области наиболее пострадал пгт Ясиня, в котором подтоплено 65 домохозяйств. Вода залила многие автодороги.

На Буковине разрушена дамба на реке Черемош, подтоплено 28 сельских домохозяйств. ГСЧС укрепляет берег.

Во Львовской области разлилась река Турянка, которая подтопила около 100 жилых домов и другие строения. Проведена спасательная операция.

Офис президента сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу Кабмину отправить в пострадавшие регионы гуманитарный груз.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье с гор сходят селевые потоки.

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