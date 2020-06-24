Украина

Ливни, грозы и возвращение жары: какой будет погода в ближайшие дни

Из-за циклона Rosemarie, пришедшего из Европы, погода в Украине еще на день останется дождливой. В дальнейшем ливни с грозами останутся лишь в западных областях.

24 июня ожидаются грозы и град. Ветер усилится до 15−20 м/с. Особенно сильными дожди будут в западных областях. Как сообщает Украинский гидрометцентр, из-за проливных дождей 24 июня ожидается новый паводок на реке Прут в районе Черновцов. В воде могут оказаться расположенные в низине рынки города — «Добробут» и «Калиновский».

25 июня жара постепенно начнет возвращаться. Дожди уйдут с Левобережья и там температура днем повысится до +28 градусов. и выше.

26 июня жара еще усилится. Дожди при этом останутся лишь в горах, Прикарпатье и Закарпатье, а также на Буковине.

Напомним, у народных синоптиков нет единого мнения по поводу погоды в последние дни июня. Владимир Деркач считает, что будет тепло, но не жарко. Леонид Горбань прогнозирует, что жара может усилиться до +34.

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