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Ливни, грозы и возвращение жары: какой будет погода в ближайшие дни
Из-за циклона Rosemarie, пришедшего из Европы, погода в Украине еще на день останется дождливой. В дальнейшем ливни с грозами останутся лишь в западных областях.
24 июня ожидаются грозы и град. Ветер усилится до 15−20 м/с. Особенно сильными дожди будут в западных областях. Как сообщает Украинский гидрометцентр, из-за проливных дождей 24 июня ожидается новый паводок на реке Прут в районе Черновцов. В воде могут оказаться расположенные в низине рынки города — «Добробут» и «Калиновский».
25 июня жара постепенно начнет возвращаться. Дожди уйдут с Левобережья и там температура днем повысится до +28 градусов. и выше.
26 июня жара еще усилится. Дожди при этом останутся лишь в горах, Прикарпатье и Закарпатье, а также на Буковине.
Напомним, у народных синоптиков нет единого мнения по поводу погоды в последние дни июня. Владимир Деркач считает, что будет тепло, но не жарко. Леонид Горбань прогнозирует, что жара может усилиться до +34.168
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?