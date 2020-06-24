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Обсуждали кандидата в мэры: Арахамия объяснился за скандальную запись разговор с Корниенко
Народный депутат от «Слуги народа» Давид Арахамия решил объясниться за скандальный разговор с Александром Корниенко. Скандал возник после того, когда на опубликованной записи беседы прозвучали несколько грубых эпитетов в адрес женщины-политика. Авторы видео предположили, что нардепы якобы обсуждали коллегу по Раде Ирину Аллахвердиеву.
Арахамия высказал мнение, что разговор был смонтирован из двух частей. Первая действительно была посвящена коллеге Ирине, а во второй части речь шла о кандидате в мэры.
«Было два диалога. Один диалог, где Корниенко говорит: „Ира у нас красавица“, а я говорю: „Да“. И мы всегда это говорим Ире в лицо. Наша коллега всегда хорошо выглядит. Ничего не вижу крамольного», — заявил Арахамия в эфире 112 Украина.
«Вторая часть разговора была про одну из кандидатов на пост городского головы. Говорилось про уровень энергии, про то, как она может одержать победу… Считайте это таким началом в юмористическом стиле о том, что в политике будет много женщин», — подытожил Арахамия.
Напомним, разговор, в котором прозвучало определение «рабочая баба», был записан в Николаеве, куда приехали депутаты от «Слуги народа». Корниенко, как и Арахамия, заявил, что видео смонтировано, а фразы вырваны из контекста. Депутат Ирина Аллахвердиева вступилась за коллег-парламентариев и заверила, что верит им.190
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?