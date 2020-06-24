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«Вонзил ногти мне в колено и угрожал»: Саакашвили рассказал о жестких переговорах с Путиным

8:19 24 июня 2020
саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили поделился подробностями его переговоров с Владимиром Путиным на саммите СНГ в 2006 году. Встреча состоялась вскоре после политического скандала между Грузией и РФ. По словам Саакашвили, на встрече в Минске Путин пустил в ход ногти.

«На саммите СНГ в Минске Путин вывел меня в какую-то отдельную темную комнату, вонзил ногти мне в колено — разговор был глаза в глаза — и пригрозил войной. Как мы потом увидели, он не шутил», — заявил Саакашвили в интервью «ГОРДОН».

Саакашвили признался, что его поведение Путина удивило, особенно на фоне обходительности на переговорах в 2004 году в Москве. «Я понял, что это не встреча двух политиков, а я нахожусь на сеансе вербовки, и Путин изучает мой характер, мои слабости», — вспоминал экс-президент Грузии.

По словам Саакашвили, российский президент не имеет принципов и моральных ограничений: «Единственный метод достижения успеха для него — щемить, захватывать, убивать, об колено ломать».

Напомним, ранее экс-президент Грузии сравнивал Путина с жадным котом, поймавшим мышь.

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